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सात राउंड फायरिंग, RAF जवान की पहचान… संसद मार्च के दौरान पैलेट गन विवाद में CRPF जांच में चौंकाने वाला खुलासा

Parliament March Pellet Gun Firing: NEET पेपर लीक के विरोध में संसद मार्च के दौरान छात्रों पर कथित तौर पर पैलेट गन चलाए जाने का मामला अब नया मोड़ ले चुका है. जिस घटना को लोकर पहले केवल आरोप-प्रत्यारोप हो रहे थे, अब केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) की आंतरिक जांच में कई अहम तथ्य सामने आए हैं.

By: Shristi S | Published: July 27, 2026 3:39:58 PM IST

संसद मार्च के दौरान पैलेट गन विवाद में CRPF जांच में चौंकाने वाला खुलासा
संसद मार्च के दौरान पैलेट गन विवाद में CRPF जांच में चौंकाने वाला खुलासा


Parliament March CRPF Investigation: NEET पेपर लीक के विरोध में संसद मार्च के दौरान छात्रों पर कथित तौर पर पैलेट गन चलाए जाने का मामला अब नया मोड़ ले चुका है. जिस घटना को लोकर पहले केवल आरोप-प्रत्यारोप हो रहे थे, अब केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) की आंतरिक जांच में कई अहम तथ्य सामने आए हैं.

जांच टीम ने उस रैपिड एक्शन फोर्स  (RAF) के जवान की पहचान कर ली है, जिसने प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन से फायरिंग की थी. शुरुआती जांच में सामने आया है कि कुल सात राउंड फायर किए गए, जिनमें से पांच प्रदर्शनकारियों को लगे. यह खुलासा ऐसे समय में हुआ है, जब इस घटना को लेकर विपक्ष लगातार सरकार और सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल उठा रहा है.

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सात राउंड फायरिंग, पांच प्रदर्शनकारियों को लगीं

CRPF सूत्रों के मुताबिक, जांच में पता चला है कि जिस जवान की बात हो रही है, उसने कुल सात राउंड फायरिंग की. इनमें से पांच राउंड प्रदर्शनकारियों को लगीं, जबकि दो ज़मीन पर लगीं. सभी फायरिंग कनॉट प्लेस इलाके में हुई. जांच टीम अब उन हालातों की भी जांच कर रही है जिनमें पेलेट गन का इस्तेमाल किया गया और फायरिंग किन जगहों पर हुई.

CRPF की इंटरनल जांच टीम पूरी घटना की डिटेल में जांच कर रही है. सूत्रों के मुताबिक, जांच रिपोर्ट अगले हफ्ते आने की उम्मीद है. रिपोर्ट के आधार पर इसमें शामिल जवानों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी.

पार्लियामेंट मार्च 20 जुलाई को हुआ 

मॉनसून सेशन के पहले दिन 20 जुलाई को स्टूडेंट ऑर्गनाइज़ेशन ने एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े की मांग करते हुए पार्लियामेंट तक मार्च किया. जब प्रोटेस्ट के दौरान हिंसा हुई, तो पुलिस ने आंसू गैस छोड़ी और लाठीचार्ज किया. स्टूडेंट्स ने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ पेलेट गन का भी इस्तेमाल किया गया, इस आरोप से दिल्ली पुलिस ने इनकार किया है.

अस्पताल ने भी की थी पैलेट चोट की पुष्टि

घटना के बाद कम से कम चार प्रदर्शनकारियों के पैलेट से घायल होने की जानकारी सामने आई थी. सफदरजंग अस्पताल में भर्ती एक घायल के शरीर पर पैलेट से हुए घावों की चिकित्सकीय पुष्टि भी हुई थी. इसके बाद विपक्ष ने इस पूरे मामले को संसद से लेकर सार्वजनिक मंचों तक जोर-शोर से उठाया और सुरक्षा बलों की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए.

RAF को दिए गए नए निर्देश

घटना के बाद RAF की महानिरीक्षक सीमा ढूंढिया की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई. बैठक में दिल्ली में अगले आदेश तक प्रोजेक्टाइल एक्शन गन (PAG), एंटी रायट गन (ARF), इलेक्ट्रिक शॉक हथियार और इलेक्ट्रिक शील्ड के इस्तेमाल और जारी करने पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए.

बैठक में जंतर-मंतर और संसद मार्च के दौरान किए गए बल प्रयोग को निर्धारित स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अनुरूप नहीं माना गया और इस पर नाराजगी भी जताई गई.

Tags: CRPFNEET Paper Leakstudent march
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