Neeraj Yadav Death Reason : कौन थे पैरा एथलीट नीरज यादव? जीता था गोल्ड मेडल, आखिर क्यों कर लिया सुसाइट

Neeraj Yadav Death Reason : एशियन पैरा गेम्स के स्वर्ण पदक विजेता नीरज यादव ने कथित तौर पर अपने घर पर ज़हर खाकर आत्महत्या कर ली है. बुधवार (28 अक्टूबर, 2026) को दिल्ली के एक अस्पताल में उनके शव का पोस्टमार्टम किया जा रहा है. नीरज यादव F55 कैटेगरी में हिस्सा लेते थे, जिसमें बैठकर किए जाने वाले फील्ड इवेंट्स (जैसे शॉट पुट, डिस्कस थ्रो और जैवलिन थ्रो) शामिल हैं. भारतीय पैरा-एथलेटिक्स टीम के मुख्य कोच एस. सत्यनारायण ने इस घटना की पुष्टि की. उन्होंने बताया कि उन्हें इस दुखद घटना के बारे में पता चला है और नीरज यादव का शव अभी अस्पताल में ही है.

सत्यनारायण ने कहा कि नीरज ने आत्महत्या कर ली है. यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसा हुआ है. 42 वर्षीय नीरज यादव F55 कैटेगरी में प्रतिस्पर्धा करते थे. डोपिंग के कारण लगे प्रतिबंध की वजह से वे इस महीने की शुरुआत में ऐची-नागोया में हुए एशियन पैरा गेम्स में हिस्सा नहीं ले पाए थे, जिसके चलते वे कथित तौर पर मानसिक तनाव में थे. उनकी मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसका अभी पता नहीं चल पाया है?

जीते थे 3 गोल्ड मेडल

सत्यनारायण ने आगे कहा कि मैं मौत के सटीक कारण के बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मेरा मानना ​​है कि एक खिलाड़ी को जीवन के उतार-चढ़ाव का सामना धैर्य के साथ करना चाहिए. यह बहुत दुखद है कि उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया. भारत के बेहतरीन पैरा-एथलीटों में से एक नीरज यादव ने एशियन पैरा गेम्स में तीन स्वर्ण पदक जीते हैं. वर्ष 2018 में जकार्ता में जैवलिन (भाला फेंक) में स्वर्ण पदक और फिर 2023 में हांगझोऊ में जैवलिन और डिस्कस (चक्र फेंक) दोनों में स्वर्ण पदक हासिल किए.

7 साल की उम्र में उन्हें ‘पोस्ट-पोलियो रेसिडुअल पैरालिसिस’ (पोलियो के बाद होने वाला लकवा) का पता चला. शुरुआत में उन्होंने व्हीलचेयर टेनिस खेलना शुरू किया, लेकिन बाद में वे पैरा-एथलेटिक्स में आ गए, जहां उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई. नीरज यादव F55 कैटेगरी में हिस्सा लेते हैं. इस कैटेगरी में बैठकर किए जाने वाले फील्ड इवेंट्स आते हैं, जैसे कि शॉट पुट, डिस्कस और जैवलिन.

जब आए आत्महत्या का ख्याल?

आत्महत्या के बारे में बात करना कुछ लोगों के लिए परेशान करने वाला हो सकता है. हालांकि, आत्महत्या को रोका जा सकता है. अगर आपको मदद की ज़रूरत है, या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे मदद की ज़रूरत है, तो कृपया अपने नज़दीकी मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट (मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ) से संपर्क करें.

हेल्पलाइन: आसरा: 022 2754 6669; स्नेहा इंडिया फाउंडेशन: +914424640050 और संजीवनी: 011-24311918; रोशनी फाउंडेशन (सिकंदराबाद) संपर्क नंबर: 040-66202001, 040-66202000; वन लाइफ: संपर्क नंबर: 78930 78930; सेवा: संपर्क नंबर: 09441778290