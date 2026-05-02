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डरना मना है! आपके मोबाइल फोन पर कभी भी बज सकती है ‘खतरे’ की घंटी

National Disaster Management Authority nationwide test of the Cell Broadcast Alert System: आपके मोबाइल फोन पर खतरे का अलार्म बजे तो घबराना नहीं है. यह कभी भी आपके फोन पर आ सकता है.

By: JP Yadav | Published: May 2, 2026 10:11:52 AM IST

आपके फोन पर बजेगी खतरे की घंटी
आपके फोन पर बजेगी खतरे की घंटी


National Disaster Management Authority nationwide test of the Cell Broadcast Alert System: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह  और केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया संयुक्त रूप से शनिवार (2 मई, 2026) को एक देशव्यापी मोबाइल-आधारित आपदा संचार प्रणाली लॉन्च करेंगे. इसका उद्देश्य नागरिकों तक आपातकालीन अलर्ट को तेज़ी से और ज़्यादा असरदार तरीके से पहुंचाना है. इसका मकसद आपात मौको पर लोगों को अलर्ट करना है. 

किसने बनाया यह सिस्टम

यहां पर बता दें कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के सहयोग से दूरसंचार विभाग (DoT) ने इस सिस्टम को विकसित किया है. यह सिस्टम इसलिए विकसित किया गया है, जिससे प्राकृतिक आपदाओं और आपात स्थितियों के दौरान महत्वपूर्ण जानकारी को ‘रियल टाइम’ (तुरंत) में लोगों को पहुंचाई जा सके. 

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कहां-कहां कर सिस्टम कर रहा काम

इस पहल का मुख्य आधार ‘एकीकृत अलर्ट प्रणाली’ (Integrated Alert System) है, जिसे ‘SACHET’ के नाम से जाना जाता है. यहां पर यह बताना जरूरी है कि इस सिस्टम को पहले ही सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किया जा चुका है. जिसमें जम्मू-कश्मीर भी शामिल है.  सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ़ टेलीमैटिक्स (C-DOT) ने इसे बनाना है. यह प्लेटफ़ॉर्म, मोबाइल उपयोगकर्ताओं को भौगोलिक रूप से लक्षित (geo-targeted) चेतावनियां भेजने के लिए SMS-आधारित अलर्ट का इस्तेमाल करता है.

दरअसल, भूकंप, सुनामी, बिजली गिरने और औद्योगिक खतरों जैसी समय-संवेदनशील स्थितियों में गति और पहुंच को बढ़ाने के लिए सरकार ने अब मौजूदा SMS प्रणाली के साथ-साथ ‘सेल ब्रॉडकास्ट’ (CB) तकनीक भी शुरू की हैं, इसका मकसद लोगों की सुरक्षा है. बहुत कम लोग जानते होंगे कि संचार मंत्रालय ने अब तक आपदाओं, मौसम संबंधी चेतावनियों और चक्रवाती घटनाओं के दौरान 19 से ज़्यादा भारतीय भाषाओं में 134 अरब से ज़्यादा SMS अलर्ट भेजे हैं.

फोन पर आएगा अलार्म

 पारंपरिक मैसेजिंग के उलट CB तकनीक अलर्ट को एक खास भौगोलिक क्षेत्र के भीतर मौजूद सभी मोबाइल उपकरणों तक एक ही समय में पहुंचाने की सुविधा प्रदान करता है. इससे यह सुनिश्चित होता है कि संदेश लगभग तुरंत पहुंच जाएं, जो इसका अहम मकसद है. इस प्रणाली को लागू करने की प्रक्रिया के तहत एक देशव्यापी परीक्षण अभ्यास किया जाएगा.

दिल्ली-एनसीआर के लोग घबराएं नहीं

दिल्ली और NCR सहित अन्य राजधानी शहरों में रहने वाले मोबाइल उपयोगकर्ताओं को अंग्रेज़ी, हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में परीक्षण संदेश (test messages) प्राप्त हो सकते हैं. मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया है कि ये संदेश केवल परीक्षण के उद्देश्य से भेजे जा रहे हैं और जनता को इन पर किसी भी तरह की कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है.

मंत्रालय ने नागरिकों से आग्रह किया है कि ऐसे संदेश मिलने पर वे घबराएं नहीं। मंत्रालय ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि यह पहल, स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके भारत की आपदा-तैयारी और ‘शीघ्र चेतावनीं क्षमताओं’ को मज़बूत करने के प्रयासों का ही एक हिस्सा है.

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