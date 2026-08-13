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Delhi: नरेला में दर्दनाक हादसा, पानी से भरे गड्ढे में डूबे दो लड़के, दोनों की हुई मौत

Delhi News: बच्चों को गड्ढे से बाहर निकाला गया और इलाज के लिए नरेला के सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया.

By: Hasnain Alam | Published: August 13, 2026 8:47:13 PM IST

नरेला में गड्ढे में डूबने से दो नाबालिग लड़कों की मौत
नरेला में गड्ढे में डूबने से दो नाबालिग लड़कों की मौत


Delhi News: दिल्ली के नरेला इलाके से एक बेहद दर्दनाक मामला सामने आया है. बृहस्पतिवार को नौ और 11 साल के दो लड़के बारिश के पानी से भरे गड्ढे में डूब गए. पुलिस ने बताया कि यह घटना नरेला में दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) की सोसाइटी के पास हुई, जहां बवाना के रहने वाले दो बच्चे कथित तौर पर खेलने और तैरने के लिए पानी से भरे गड्ढे में उतरे थे.

घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. बच्चों को गड्ढे से बाहर निकाला गया और इलाज के लिए नरेला के सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र (एसआरएचसी) अस्पताल ले जाया गया. पुलिस ने बताया कि चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया.

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पुलिस ने शुरू की कानूनी कार्रवाई

पुलिस ने कहा कि घटना के संबंध में कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है, आगे की जांच जारी है. यह घटना राष्ट्रीय राजधानी में बारिश के बीच हुई है, जिससे कई इलाकों में जलभराव और बारिश का पानी एकत्र हो गया है.

जांच के तहत बच्चों के गड्ढे में उतरने की सटीक परिस्थितियों और उनके डूबने से पहले की घटनाओं के क्रम का पता लगाया जा रहा है. पुलिस ने कहा कि जांच आगे बढ़ने पर और जानकारी सामने आएगी.

Tags: delhi news
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