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सड़क पर मौत बनकर दौड़ी मर्सिडीज! नरेला में 70 वर्षीय महिला की दर्दनाक मौत; खौफनाक मंजर ने दहलाया दिल

Delhi Accident News: दिल्ली के नरेला इलाके में दर्दनाक हादसा हुआ. भीषण सड़क हादसे में तेज रफ्तार मर्सिडीज कार ने सड़क पर पैदल जा रही 70 वर्षीय महिला को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई.

By: Kamesh Dwivedi | Published: August 8, 2026 4:50:34 PM IST

दिल्ली के नरेला में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा
दिल्ली के नरेला में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा


दिल्ली के नरेला इलाके में तेज रफ्तार और कथित तौर पर नशे में वाहन चलाने का मामला सामने आया है. सुबह करीब साढ़े आठ बजे हुए भीषण सड़क हादसे में तेज रफ्तार मर्सिडीज कार ने सड़क पर पैदल जा रही 70 वर्षीय महिला को टक्कर मार दी. हादसे में गंभीर रूप से घायल महिला की उपचार के दौरान मौत हो गई. 

क्या है पूरा मामला? 

एक महिला आज सुबह यानी 8 अगस्त को अपने घर से धार्मिक कार्य के लिए निकली थीं. इसी दौरान तेज रफ्तार मर्सिडीज कार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि महिला उछलकर काफी दूर जा गिरीं. स्थानीय लोगों और परिजनों ने उन्हें तत्काल नजदीकी राजा हरिश्चंद्र अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. महिला को टक्कर मारने के बाद भी कार की रफ्तार कम नहीं हुई. बेकाबू मर्सिडीज आगे खड़े और गुजर रहे कई अन्य वाहनों से भी टकरा गई. हादसे में कई वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त गाड़ियों का मलबा बिखर गया. 

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लोगों ने क्या बताया?

घटना के वक्त मौजूद कुछ लोगों के मुताबिक, चालक कार पर नियंत्रण नहीं रख सका. इस कारण से ये हादसा बेहद दर्दनाक रहा, जिसमें एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई. 

पुलिस ने क्या कार्रवाई की?

इस हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने चालक को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया. फिलहाल पुलिस ने आरोपी चालक को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है. दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को भी कब्जे में लिया गया है. पुलिस हादसे के कारणों और चालक की स्थिति समेत पूरे मामले की जांच मैं जुटी है.

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Tags: delhi newsNarela Accident
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