दिसंबर की ठंडी शाम में जीजा ने 13 साल की साली के साथ कि दरिंदगी, गर्भवती होने पर सामने आई दरिंदे की करतूत

Delhi Jija Raped Saali: दिल्ली के नांगलोई इलाके में 13 साल की एक लड़की के साथ रेप का मामला सामने आया है. इस घटना का पता तब चला जब वह किशोरी गर्भवती हो गई. लड़की ने अपने जीजा पर यौन उत्पीड़न करने और किसी को भी इस घटना के बारे में बताने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है.

पुलिस ने पीड़िता के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है. आरोपी जीजा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें कि पूरा मामला क्या है.

क्या है पूरा मामला?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, पीड़िता नांगलोई इलाके में अपने माता-पिता और भाई-बहनों के साथ रहती है. वह एक सरकारी स्कूल में 7वीं कक्षा की छात्रा है. नांगलोई पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR में पीड़िता ने बताया कि उसके ताऊ का परिवार उसके घर से सिर्फ दो या तीन घर दूर रहता है. इस परिवार में उसके ताऊ और ताई, उनकी चार बेटियां और उन बेटियों में से एक का पति शामिल हैं. वह अक्सर अपने चचेरे भाई-बहनों के साथ खेलने के लिए उनके घर जाती थी. 15 दिसंबर की शाम को वह खेलने के लिए उनके घर गई थी. उसकी बड़ी बहन ने कहा कि वह घर पर ही रुककर खेलेगी, और वह अपनी ताई के साथ बाजार चली गई. उसके ताऊ काम पर चले गए थे, जिससे घर में सिर्फ जीजा अकेला रह गया था.

किसी को घर पर न पाकर जीजा ने किशोरी को बनाया हवस का शिकार

आरोप है कि जब बाकी लोग चले गए, तब आरोपी जीजा ने किसी को घर पर न पाकर उसी किशोरी की इज्जत तार-तार कर दी. इसके अलावा, उसने उसे धमकी दी कि अगर उसने किसी को भी इस घटना के बारे में बताया तो वह उसे जान से मार देगा. इन धमकियों से डरकर उसने किसी को भी नहीं बताया कि उसके साथ क्या हुआ था. 19 मई को जब वह बीमार पड़ गई, तो उसकी मां उसे पीतमपुरा के महावीर अस्पताल ले गईं. मेडिकल जांच के बाद डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि वह गर्भवती है. इसके बाद, अस्पताल प्रशासन ने इस घटना की सूचना पुलिस को दी.

पुलिस ने जीजा को गिरफ्तार किया

पुलिस ने पीड़िता की काउंसलिंग की व्यवस्था की, जिसके दौरान उसने पूरी घटना विस्तार से बताई. पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया. पुलिस उपायुक्त (बाहरी जिला) विक्रम सिंह ने बताया कि मामले की जांच के बाद पुलिस ने पीड़िता के आरोपी जीजा को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस फिलहाल इस मामले में आगे की जांच कर रही है.