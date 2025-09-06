धड़ाधड़ गोलियों से गूंज उठा हर्ष विहार, दिल्ली के खूनी खेल में 2 लोगों की हुई मौत

Delhi Murder Case: राजधानी दिल्ली के हर्ष विहार से एक सनसनी भरा मामला सामने आ रहा है। दरअसल, यहां दो लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आपकी जानकारी के लिए बता दें, 5 सितंबर की शाम करीब 7:15 बजे हर्ष विहार थाना पुलिस को प्रताप नगर के सी-ब्लॉक में इस वारदात की जानकारी मिली। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पता चला कि सुधीर उर्फ ​​बंटी जिसकी उम्र 35 साल थी और राधे प्रजापति जिसकी उम्र 30 साल थी, इन लोगों को हमलावरों ने गोली मार दी थी।

जांच में जुटी पुलिस

इस दौरान आनन-फानन में दोनों को उनके परिवार वाले जीटीबी अस्पताल लेकर पहुंचे , जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस घटना के बाद, हर्ष विहार थाने में बीएनएस की धारा 103(1), 3(5) और आर्म्स एक्ट की धारा 25/27/54/59 के तहत मामला दर्ज किया गया। इस वारदात के बाद जाँच शुरू कर दी गई है। वहीं फिर फोरेंसिक टीमें घटनास्थल की जांच में जुट गई हैं। इस इलाके में चप्पे-चप्पे पर पुलिस है। आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें तैनात की गई हैं।

दिल्ली बना वारदातों का अड्डा

आपकी जानकारी के लिए बता दें, इससे पहले दिल्ली में दो अलग-अलग हत्याओं ने राजधानी को हिलाकर रख दिया था। पहला मामला करावल नगर का था, जहाँ एक ही परिवार के तीन सदस्यों की हत्या कर दी गई। आरोप है कि पति प्रदीप ने अपनी पत्नी जयश्री और 5 और 7 साल की दो बेटियों की हत्या कर दी। घटना के बाद वह फरार हो गया।

