Home > दिल्ली > एक को बचाने के लिए टैंक में उतरे थे दो साथी, लेकिन तीनों की चली गई जान; मुंडका में दर्दनाक हादसे का क्या था कारण?

एक को बचाने के लिए टैंक में उतरे थे दो साथी, लेकिन तीनों की चली गई जान; मुंडका में दर्दनाक हादसे का क्या था कारण?

Mundka Factory Accident: दिल्ली के मुंडका इलाके में  इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री में सेप्टिक टैंक साफ करते समय जहरीली गैस की वजह से तीन मजदूरों की मौत हो गई.

By: Shristi S | Published: June 26, 2026 4:18:50 PM IST

दिल्ली के मुंडका में जहरीली गैस की वजह से तीन मजदूरों की मौत
दिल्ली के मुंडका में जहरीली गैस की वजह से तीन मजदूरों की मौत


Delhi Septic Tank Accident: दिल्ली के मुंडका इलाके में  इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री में सेप्टिक टैंक साफ करते समय जहरीली गैस की वजह से तीन मजदूरों की मौत हो गई. दिल्ली फायर सर्विस (DFS) की टीमें मौके पर पहुंचीं और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन जब उन्हें बाहर निकाला गया, तो वे मरे हुए पाए गए.

दिल्ली फायर सर्विस के मुताबिक, दोपहर करीब 12:03 बजे, ज्वाला पुरी फायर स्टेशन को मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री नंबर 93/8 के सेप्टिक टैंक में लोगों के फंसे होने की जानकारी मिली. तुरंत दो वॉटर टेंडर भेजे गए. भारी ट्रैफिक जाम की वजह से, टिकरी फायर स्टेशन से भी एक और वॉटर टेंडर भेजा गया. अगर रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान SDM की मदद की जरूरत पड़ी, तो DDMA के ज़रिए SDM मुंडका को भी मौके पर बुलाया गया.

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तीनों मज़दूर मरे हुए मिले

फायरफाइटर्स ने तीनों मज़दूरों को सेप्टिक टैंक से बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी. तीनों सुल्तानपुरी के इंदिरा लेक इलाके के रहने वाले थे.

अरुण (38 साल)
संदीप (32 साल)
चांद (42 साल)

शुरुआती जांच में क्या पता चला?

शुरुआती जांच में पता चला कि एक वर्कर सेप्टिक टैंक में घुस गया था. ज़हरीली गैस के संपर्क में आने के बाद वह फंस गया. बाकी दो वर्कर, एक-एक करके उसे बचाने के लिए टैंक में उतरे, लेकिन वे भी ज़हरीली गैस से प्रभावित हो गए. मुंडका पुलिस स्टेशन ने जांच शुरू कर दी है. शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस हादसे के कारण के साथ-साथ यह भी जांच कर रही है कि फैक्ट्री में सुरक्षा मानकों का पालन किया गया था या नहीं.

Tags: delhiWater Tank
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