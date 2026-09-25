गंदी बातें, भद्दी गलियां और कार में खींचा! जमुई छोड़ो, दिल्ली के Mukherjee Nagar में दो छात्राओं संग हुई ऐसी छेड़छाड़; जानकर खौलेगा खून

Mukherjee Nagar Student Harassment: लड़कियों संग बढ़ती छेड़-छाड़ के मामले ने हर किसी को हैरान कर दिया है. जमुई से लेकर समस्तीपुर से हैरान कर देने वाले मामले सामने आए थे. वहीं अब एक और ऐसा ही मामला दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके से सामने आया है. जहां एक स्टूडेंट ने आरोप लगाया है कि टाटा सफारी में सवार एक आदमी ने उस पर गंदे कमेंट्स किए, गाली-गलौज की और कथित तौर पर उसे गाड़ी में खींचने की कोशिश की. स्टूडेंट की शिकायत के बाद, दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की और घटना की जांच शुरू की. स्टूडेंट की शिकायत के मुताबिक, यह घटना 23 सितंबर को रात करीब 9:30 बजे हकीकत पार्क के पास हुई. इतना ही नहीं वो अपनी दोस्त के साथ घूम रही थी, तभी SUV में सवार कुछ लड़कों ने कथित तौर पर उन पर गलत कमेंट्स किए. जब स्टूडेंट ने विरोध किया, तो लड़कों ने कथित तौर पर उसे गाली देना शुरू कर दिया.
स्टूडेंट का आरोप है कि उसका पीछा किया गया
स्टूडेंट ने आगे आरोप लगाया कि उसके और उसकी दोस्त के मौके से जाने के बाद, सफारी में सवार लोगों ने कुछ दूर तक उनका पीछा किया. उसने दावा किया कि बाद में आरोपियों ने उसे जबरदस्ती गाड़ी में खींचने की कोशिश की. घटना के बाद, स्टूडेंट ने सोशल मीडिया पर कथित घटना की जानकारी शेयर की और लॉ फैकल्टी के एक स्टूडेंट पर इसमें शामिल होने का आरोप लगाया.
BNS की धाराओं के तहत FIR दर्ज
शिकायत पर ध्यान देते हुए, दिल्ली पुलिस ने मुखर्जी नगर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया. जांच के दौरान, पुलिस ने रजिस्ट्रेशन नंबर DL11CF4447 वाली सफारी के मालिक का पता लगा लिया. पुलिस के मुताबिक, घटना के समय गाड़ी अनिल कुमार का बेटा नमन चला रहा था और गाड़ी में दो-तीन और लोग भी सवार थे. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) के सेक्शन 78, जो पीछा करने से जुड़ा है, सेक्शन 79, जो किसी महिला की इज्ज़त को ठेस पहुंचाने के इरादे से किया गया काम है, और सेक्शन 3(5) के तहत FIR नंबर 390/26 दर्ज किया है.
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पुलिस ने CCTV फुटेज की जांच की
दिल्ली पुलिस ने कहा कि संदिग्धों की पहचान गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर कर ली गई है. जांच करने वाले अब आरोपों और घटना से जुड़े दूसरे फैक्ट्स की जांच कर रहे हैं. पुलिस ने कहा कि वे जांच के हिस्से के तौर पर इलाके के CCTV फुटेज की भी जांच कर रहे हैं. पुलिस ने कहा कि जांच के नतीजों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. खास बात यह है कि यह घटना कालकाजी मंदिर के पास आस्था कुंज पार्क में एक 17 साल की लड़की के साथ कथित तौर पर रेप होने के कुछ दिनों बाद हुई.
How long will the respect of daughters continue to be compromised in the country?
In the country’s capital Delhi, at 9:30 in the night, an attempt is made to forcibly make a girl sit in a car and she is abused.
The saddest thing is that women are not given justice in Mukherjee… pic.twitter.com/gMmyMROzKS
— Wallah Habebe (@Wallahhabebe) September 24, 2026