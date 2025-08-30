Delhi Crime News: रोहिणी में मां और बेटी की हत्या से मचा हड़कंप, परिवार के इस सदस्य पर लग रहा आरोप

Delhi Crime News: दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 17 में शनिवार (30 अगस्त) को एक भयावह दोहरे हत्याकांड ने स्तब्ध कर दिया, जहां 63 वर्षीय महिला और उसकी 34 वर्षीय बेटी की बेरहमी से चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने आरोपी की पहचान बेटी के पति के रूप में की है, जो हिरासत में है।

आरोपी की पहचान दामाद के रूप में हुई

पुलिस के अनुसार, मामले का मुख्य संदिग्ध मृतक का दामाद योगेश सहगल है। जाँचकर्ताओं का मानना ​​है कि उसने अपनी पत्नी प्रिया (34) और उसकी माँ कुसुम सिन्हा (63) पर कैंची से हमला किया, जिससे दोनों की उनके घर के अंदर ही मौत हो गई।

हत्या का ऐसे चला पता

दोपहर करीब 3:50 बजे, एक पीसीआर कॉल ने थाना केएनके मार्ग पुलिस को रोहिणी सेक्टर-17, तीसरी मंजिल, ए-3/158 में हुए दोहरे हत्याकांड की सूचना दी। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने कुसुम सिन्हा (63) और उनकी बेटी प्रिया सहगल (34) के शव बरामद किए।

यह कॉल प्रिया के भाई मेघ सिन्हा (30) ने की थी, जिन्होंने पुलिस को बताया कि उनकी मां 28 अगस्त को प्रिया के साथ रहने चली गई थीं, जब उनके बेटे चिराग के जन्मदिन समारोह के दौरान प्रिया और उनके पति योगेश सहगल के बीच झगड़ा हुआ था।

शनिवार को जब मेघ के बार-बार फोन कॉल का जवाब नहीं मिला, तो वह प्रिया के घर पहुंचे और देखा कि फ्लैट बाहर से बंद था और दरवाजे के पास खून के धब्बे थे। गड़बड़ी की आशंका होने पर, उन्होंने रिश्तेदारों के साथ मिलकर ताला तोड़ा और अपनी मां और बहन को खून से लथपथ पाया।

आरोपी पति गिरफ्तार

मेघ सिन्हा की शिकायत के आधार पर, पुलिस ने तलाशी अभियान शुरू किया और जल्द ही प्रिया के पति योगेश सहगल को गिरफ्तार कर लिया, जो कथित तौर पर बेरोजगार था। उसके खून से सने कपड़े और हत्या का संदिग्ध हथियार, एक कैंची, घटनास्थल से बरामद किया गया।

पुलिस का मानना ​​है कि अपराध के पीछे अक्सर होने वाले झगड़े और घरेलू कलह ही वजह थे। अपराध दल और फोरेंसिक विशेषज्ञों (एफएसएल) ने घटनास्थल की जांच की और आगे की जांच के लिए साक्ष्य एकत्र किए, जो अभी भी जारी है।

घटनास्थल की जांच जारी

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस की टीमें, अपराध और फोरेंसिक विशेषज्ञों के साथ, घटनास्थल पर पहुँच गईं। हत्याओं तक पहुँचने वाले घटनाक्रम की स्पष्ट तस्वीर बनाने के लिए घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं।

रोहिणी के शांत केएन काटजू इलाके में इन नृशंस हत्याओं ने स्तब्ध कर दिया है। स्थानीय लोगों ने इस हिंसक अपराध पर भय और आक्रोश व्यक्त किया है और पीड़ितों के लिए शीघ्र न्याय की माँग की है। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 17 में एक माँ और बेटी की कथित तौर पर बेटी के पति योगेश सहगल द्वारा बेरहमी से हत्या कर दी गई।

