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यमुना किनारे बसी 94 कॉलोनियों पर बुल्डोजर का साया: जानिए क्या है ‘O-Zone’ विवाद, जिसमें बेघर हो सकते हैं दिल्ली के 15 लाख लोग

दिल्ली के वजीराबाद से ओखला तक लगभग 22 किलोमीटर में फैले एरिया को ओ-जोन कहा गया है. ये रेड और ग्रीन जोन में विभाजित है जहां रिहायशी निर्माण या कॉलोनी बसाना पूरी तरह बैन है

By: Kajal Jain | Published: June 9, 2026 10:02:01 AM IST

यमुना किनारे बसी 94 कॉलोनियों पर बुल्डोजर का साया: जानिए क्या है 'O-Zone' विवाद, जिसमें बेघर हो सकते हैं दिल्ली के 15 लाख लोग
यमुना किनारे बसी 94 कॉलोनियों पर बुल्डोजर का साया: जानिए क्या है 'O-Zone' विवाद, जिसमें बेघर हो सकते हैं दिल्ली के 15 लाख लोग


दिल्ली के यमुना बाढ़ क्षेत्र में अवैध ढ़ाचों के गिराने के लिए लगातार बुल्डोजर एक्शन विवादों में घिर गया है.  DDA (दिल्ली विकास प्राधिकरण) ने इस एरिया को ‘ओ जोन’ कहा है, जहां की 94 कॉलोनियों में लगभग 15 लाख घरों पर डिमोलिशन का खतरा बना हुआ है. डीडीए का कहना है कि ये कॉलोनियां यमुना के खादर यानी बाढ़ क्षेत्र में आती हैं और ऐसे एरिया में किसी तरह का कंस्ट्रक्शन अवैध है. इसे लेकर दिल्ली हाईकोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल ने कई बार चेतावनी जारी की है जिसके बाद अब प्रशासन ने यमुना के फ्लड जोन में बसी बस्तियों और निर्माण को ध्वस्त करने की तैयारी कर ली है. यहां के कई रहवासियों को नोटिस भी जारी हुए हैं जिसमें जगह खाली करने को कहा है.

क्या है ओ जोन?

दिल्ली में यमुना नदी के तहत आने वाला ‘ओ जोन’ यानी फ्लड एरिया 20-22 किलोमीटर में फैला है जिसमें वजीराबाद से लेकर ओखला की कॉलोनियां आती हैं. इसमें झड़ौदा से लेकर संगम विहार, जगतपुर, नूर कॉलोनी, दीपांशु कॉलोनी, वजीराबाद और मिलन विहार शामिल है. इन इलाकों में जहां-जहां ओ जोन के बोर्ड लगे हैं वो प्रशासन के निशाने पर हैं.

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‘ओ जोन’ क्यों खाली करा रहे हैं?

दिल्ली के युमना फ्लड एरिया यानी ओ जोन को दो भाग- ग्रीन जोन और रेड जोन में विभाजित किया गया है. दिल्ली सरकार फ्लड कंट्रोल, इनवायरमेंट, बायो डायवर्सिटी संरक्षण से लेकर यमुना को प्रदूषण मुक्ति पर काम कर रही है. इसके अलावा, ओ जोन एरिया के तहत आने वाले सभी निर्माण, कॉलोनियां और रिहायशी ढांचे अवैध और गैरकानूनी करार दिए हैं और एक-एक करके ध्वस्त किया जा रहा है. इस मामले में इलाके के लगभग 310 परिवारों को डीडीए से नोटिस मिल चुका है जिसमें लिखा है कि हर साल मानसून में बारिश के दौरान जब यमुना के बढ़ते जल स्तर से कॉलोनियां जलमग्न हो जाती हैं तो राहत और बचाव कार्यों में सरकारी संस्थानों पर प्रैशर पड़ता है.   

घर खाली करके कहां जाएंगे लोग?

इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक, प्रशासन का कहना है कि मानसून में बाढ़ प्रभावित इलाकों में लगातार निवास करने से आपदा जोखिमों में इजाफा होता है. वहीं सरकार का कहना है कि यमुना के इलाकों और घाट वाले एरिया में अवैध निर्माण और अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है जिस पर एक्शन लेने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूशन ने निर्देश भी जारी कर दिए हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सालों से कॉलोनियों में रहने वाले परिवार आखिर जाएंगे कहां? तो बता दें कि डीडीए की ओर से मिले नोटिस में पुर्वास या अस्थाई आश्रय का जिक्र किया गया है जिसमें बटला हाउस और सराय काले खां के नजदीक बने रैन बसेरे शामिल हैं.

डीडीए ने जारी किया नोटिस

इस मामले में अभी तक एनजीटी के निर्देशों के बाद डीडीए ने यमुना फ्लड जोन के तहत आने वाले 32 घाटों पर रहने वाले 1,100 लोग और 310 आवासिय कॉलोनियों को नोटिस जारी किया है, जिसमें सरकार का कहना है कि 2023-25 की बाढ़ के दौरान यहां जान, पशुधन और संपत्ति को भारी नुकसान हुआ है था. इन सभी को मानसूनी बाढ़ के खतरे से बचाने के लिए हर साल सरकारी संस्थानों को भारी संख्या में कर्मचारियों, संसाधनों और भारी धन की व्यवस्था करनी पड़ती है ताकि लोगों को फिर से बचाया जा सके. सरकार का कहना है कि यमुना फ्लड जोन या ओ जोन से अतिक्रमण हटाने के पीछे पर्यावरण संरक्षण और लोगों की सुरक्षा मेन कारण है.

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Tags: dda noticeDelhi Rain Alertdelhi yamuna floodMonsoon 2026national green tribunalo zone demolition
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