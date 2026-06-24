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Mehrauli Rape Case: फिर दहल उठी दिल्ली! 2 बार रेप, बेरहमी से पिटाई और फिर… फुटपाथ पर सोई मासूम पर कई दिन से घात लगाए था हैवान

Mehrauli Rape Case: दिल्ली के महरौली में एक कैब ड्राइवर ने परिवार के साथ फुटपाथ पर आराम से सो रही मासूम को पहले अगवा किया और फिर उसके साथ 2 बार रेप किया. आरोपी कई दिनों से उस पर नजर रखें हुए था.

By: Preeti Rajput | Last Updated: June 24, 2026 11:18:27 AM IST

फुटपाथ पर सोई मासूम पर कई दिन से घात लगाए था हैवान
फुटपाथ पर सोई मासूम पर कई दिन से घात लगाए था हैवान


Mehrauli Rape Case: दिल्ली के महरौली इलाके से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. इस मामले में दिल्लीवालों की एक बार फिर से रूह कंपा दी है. वारदात के बाद आरोपी ने बच्ची को कई घंटों तक बच्ची को बंधक बनाकर रखा और खुलेआम दिल्ली की सड़कों पर घूमता रहा. जब वह बच्ची को लेकर दिल्ली वापस लौटा, तो रास्ते में पुलिस की नाकेबंदी से डर गया और बच्ची को गुरूग्राम लेकर भाग गया. वहां उसने बच्ची के साथ दोबारा से रेप किया और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी. 

दो बार किया रेप 

हत्या के तुरंत बाद आरोपी ने ऑनलाइन ऐप के जरिए सवारी बुक की और उसे छोड़ने के लिए निकल गया. हालांकि, दिल्ली पुलिस ने मुस्तैदी से कैप कंपनी से उसकी लाइव लोकेशन ली और उसे विकासपुरी इलाके में ही घेर कर गिरफ्तार कर लिया. पुलिस के मुताबिक, बबलू ने बच्ची के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी थीं. विरोध करने पर उसने बच्ची को बेरहमी से मारा-पीटा भी. आरोपी ने कबूल किया कि वह पहले बच्ची को गुब्बारा बेचते देखते था और फिर उसकी नीयत खराब हो गई. 

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आरोपी पर दर्ज हैं कई मुकदमें

बता दें कि, आरोपी बबलू बिहार के खगाड़िया रहने वाला है. उसके खिलाफ वहां भी कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं. आरोपी स्मैक और गांजे जैसे नशीले पर्दाथों का सेवन करता था. पुलिस के सुत्रों ने इस बात की पुष्टि भी की है. वारदात के समय भी आरोपी नशे की हालत में था. 

पुलिस को किया गुमराह 

पकड़े जाने के बाद आरोपी बबलू पुलिस को बहकाने की कोशिश करता रहा. शुरुआत में उसने करीब 5 घंटे तक पुलिस को गुमराह किया. पहले उसने कहा कि वो सीडीआर चौक तो गया था, लेकिन उसने बच्ची को नहीं उठाया.  फिर उसने अपनी बात बदलकर कहा कि बच्ची खुद उसकी गाड़ी में बैठ गई थी और उसने उसे गुरुग्राम में सुरक्षित छोड़ दिया था.  जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की और सीसीटीवी फुटेज दिखाए, तो शाम 5 बजे उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया. उसने माना कि उसने बच्ची का अपहरण किया, उसके साथ दुष्कर्म किया और उसकी हत्या कर दी.  आरोपी की निशानदेही पर दिल्ली पुलिस उसे गुरुग्राम के सुशांत लोक इलाके में ले गई. वहां खुशबू चौक के पास झाड़ियों से बच्ची का शव मिला.

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फुटपाथ पर परिवार के साथ सो रही थी बच्ची

जांच के मुताबिक, परिवार बिहार का रहने वाला है. वह चार महीने बाद दिल्ली वापस लौटा, लेकिन कमरा किराए पर नहीं मिलने की वजह से परिवार को सौ फुटा रोड स्थित लालबत्ती के पास  फुटपाथ पर रहना पड़ा. पिता ने बताया कि कैब वाला रोज यहां चक्कर काटता था. लेकिन उन्होंने सवारी की तलाश समझकर इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया. घटना के बाद पुलिस ने कई टीमों को जांच में लगाया और फिर सफेद कैब की तलाश की गई. महरौली के रोड़ पर लगे सभी CCTV कैमरों की जांच की गई. इन फुटेज में कैब का रजिस्ट्रेशन नंबर मिला और चालक की पहचान भी हाथ लग गई. इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया.

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Tags: delhi crimedelhi rape caseMehrauli Rape Case
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