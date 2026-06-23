Delhi: फुटपाथ से अगवा की गई थी मासूम, महरौली में बच्ची से दरिंदगी करने वाले कैब ड्राइवर का पुलिस ने किया एनकाउंटर

Mehrauli Rape Murder Case: साउथ दिल्ली के महरौली में 10 साल की बच्ची से रेप और मर्डर के आरोपी कैब ड्राइवर को एनकाउंटर में मार गिराया गया. एनकाउंटर के दौरान आरोपी को गोली लगी. टेक्निकल सर्विलांस और CCTV फुटेज की मदद से पुलिस ने छह घंटे के अंदर आरोपी को पकड़ लिया.

आरोपी ने महरौली में एक फुटपाथ से बच्ची को किडनैप किया था. उसने मासूम बच्ची से रेप किया और मर्डर कर दिया. फिर उस बेरहम आदमी ने उसकी बॉडी फरीदाबाद-गुरुग्राम रोड के पास एक जंगल में फेंक दी. बच्ची का अंतिम संस्कार मंगलवार को छतरपुर में भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में हुआ. श्मशान घाट पर माहौल बेहद दुखद था.

जब उसे किडनैप किया गया, तब वह अपने माता-पिता के साथ सो रही थी

सोमवार देर रात, लड़की महरौली के CDR चौक इलाके में अपने परिवार के साथ फुटपाथ पर सो रही थी. आरोपी कैब ड्राइवर बबलू (25) ने उसे किडनैप कर लिया. वह उसे गुरुग्राम ले गया, उसके साथ रेप किया, उसकी हत्या कर दी और फिर उसकी लाश फरीदाबाद-गुरुग्राम रोड के पास एक जंगल में फेंक दी.

6 घंटे के अंदर पुलिस की कार्रवाई

पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए कई टीमें बनाईं और सिर्फ छह घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी के बाद उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया. लड़की का अंतिम संस्कार मंगलवार को छतरपुर में भारी पुलिस बल की मौजूदगी में किया गया.

जब लड़की को अंतिम विदाई दी जा रही थी, तो श्मशान घाट का माहौल गमगीन था. परिवार के लोग ज़मीन पर बैठकर रो रहे थे. अंतिम संस्कार के दौरान कई रिश्तेदार बेहोश हो गए. एक व्यक्ति रोते हुए बोला हमने सब कुछ खो दिया है. आरोपी को मौत की सज़ा मिलनी चाहिए.