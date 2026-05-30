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Delhi: शाम होते ही आई आफत; महरौली में भरभराकर गिरी 5 मंजिला इमारत, कई लोगों के फंसे होने का डर

Mehrauli Building Collapse: महरौली इलाके में शनिवार शाम तेज आंधी-तूफान के बाद पांच मंजिला इमरात ढह गई है, जिससे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. इस दुर्घटना के बाद, यह आशंका जताई जा रही है कि मलबे के नीचे कई लोग दबे हो सकते हैं.

By: Shristi S | Published: May 30, 2026 11:10:06 PM IST

दिल्ली के महरौली में भरभराकर गिरी 5 मंजिला इमारत
दिल्ली के महरौली में भरभराकर गिरी 5 मंजिला इमारत


Delhi Building Collapse: दिल्ली के महरौली इलाके में शनिवार शाम तेज आंधी-तूफान के बाद पांच मंजिला इमरात ढह गई है, जिससे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. इस दुर्घटना के बाद, यह आशंका जताई जा रही है कि मलबे के नीचे कई लोग दबे हो सकते हैं.

पुलिस और दमकल विभाग की टीमें घटनास्थल पर पहुंच गई हैं, और बचाव अभियान शुरू हो गया है. हालांकि कुछ लोगों को मलबे से निकालकर एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया जा चुका है, लेकिन अभी भी आशंका बनी हुई है कि कई और लोग अंदर फंसे हो सकते हैं.

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शाम को अचानक ढही इमारत

रिपोर्टों के अनुसार, यह दुर्घटना सैदुलाजाब इलाके में हुई, जो महरौली पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आता है. दमकल विभाग को इमारत ढहने की सूचना लगभग 7:44 PM पर मिली. बताया जा रहा है कि यह एक पांच-मंजिला व्यावसायिक इमारत थी, जिसमें कई कार्यालय स्थित थे. हालांकि, चूंकि शनिवार का दिन था, इसलिए कई कार्यालय अपने सामान्य समय से पहले ही बंद हो गए थे; नतीजतन, ऐसा माना जा रहा है कि इस वजह से एक बड़ी त्रासदी टल गई.

अब तक कई लोगों को बचाया गया

दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर पहुंचने पर, बचाव टीमों ने तुरंत मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया. अब तक, तीन से पांच लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है और चिकित्सा सहायता के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है. बचाए गए लोगों की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है. इस आशंका को देखते हुए कि मलबे के नीचे अभी भी और लोग फंसे हो सकते हैं, तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है.

NDRF की एक टीम घटनास्थल पर पहुंच गई है और अत्याधुनिक उपकरणों की मदद से मलबा हटाकर फंसे हुए लोगों की तलाश कर रही है. स्थानीय प्रशासन ने पूरे इलाके को घेर लिया है और उस क्षेत्र के भीतर लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी है.

आस-पास की इमारतें भी प्रभावित

रिपोर्ट्स के अनुसार, लगभग 500 वर्ग गज के क्षेत्र में बनी इस इमारत के ढहने से उसका मलबा आस-पास की इमारतों पर भी जा गिरा. मलबे का कुछ हिस्सा पास की एक कैंटीन तक भी पहुंच गया, जहां आशंका है कि कई लोग फंसे हो सकते हैं. राहत टीमें उन्हें बाहर निकालने के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं.

बचाव अभियान जारी

फिलहाल, प्रशासन पूरी स्थिति पर बारीकी से नजर रखे हुए है. मलबे के नीचे फंसे अन्य लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है. बचाव अभियान देर रात तक जारी रहने की उम्मीद है, और अधिकारियों का कहना है कि दुर्घटना के सटीक कारणों का पता विस्तृत जांच के बाद ही चल पाएगा.

Tags: building collapsedelhi
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