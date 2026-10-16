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Media Advisory: प्रदर्शन कवर करते समय पत्रकार रखें इन बातों का ध्यान, PCI ने जारी किए दिशा-निर्देश

Media Advisory: CJP प्रोटेस्ट के दौरान कई पत्रकार घायल हुई. जिसके चलते अब PCI को बड़ा एक्शन लेना पड़ा. प्रेस काउंसिल ऑफ़ इंडिया (PCI) ने अशांति के दौरान मीडिया कर्मियों की सुरक्षा पर चिंता जताई और विरोध प्रदर्शनों और प्रदर्शनों को कवर करने वाले पत्रकारों के लिए गाइडलाइंस का एक पूरा सेट जारी किया,

By: Heena Khan | Published: October 16, 2026 1:40:48 PM IST

CJP Protest
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Media Advisory: CJP प्रोटेस्ट के दौरान कई पत्रकार घायल हुई. जिसके चलते अब PCI को बड़ा एक्शन लेना पड़ा. प्रेस काउंसिल ऑफ़ इंडिया (PCI) ने अशांति के दौरान मीडिया कर्मियों की सुरक्षा पर चिंता जताई और विरोध प्रदर्शनों और प्रदर्शनों को कवर करने वाले पत्रकारों के लिए गाइडलाइंस का एक पूरा सेट जारी किया, जिसमें प्रोफेशनल व्यवहार, पर्सनल सुरक्षा और नैतिक रिपोर्टिंग पर ज़ोर दिया गया है.

पत्रकारों के लिए जरूरी गाइडलाइन्स 

PCI ने कहा कि गाइडलाइंस का मकसद ‘मीडिया कर्मियों की सुरक्षा, ज़िम्मेदार रिपोर्टिंग और पत्रकारों, मीडिया संगठनों और कानून लागू करने वाली अथॉरिटीज़ के बीच बेहतर तालमेल को बढ़ावा देते हुए पत्रकारिता के कामों को असरदार तरीके से पूरा करने में मदद करना है.’ पहचान और प्रोफेशनल व्यवहार वाले सेक्शन के तहत, काउंसिल ने यह ज़रूरी किया है कि पत्रकार अपने मीडिया संगठनों या PIB/DIP एक्रेडिटेशन से जारी वैलिड पहचान पत्र अपने पास रखें, और उन्हें हर समय लैनयार्ड से सुरक्षित रखें ताकि उलझने का खतरा कम हो.

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इन कामों से बचें पत्रकार 

न्यूट्रैलिटी की ज़रूरत पर ज़ोर देते हुए, PCI गाइडलाइंस में कहा गया है: ‘न्यूट्रैलिटी और प्रोफेशनलिज़्म बनाए रखें. प्रदर्शनों में हिस्सा न लें, किसी का पक्ष न लें, टकराव न भड़काएं, या प्रदर्शनकारियों, काउंटर-प्रदर्शनकारियों या पुलिस के साथ दखल न दें.” इसके अलावा, पत्रकारों को सलाह दी गई है कि वे इज्जत से पेश आएं, टेंशन वाली सिचुएशन में पुलिस के कानूनी ऑर्डर मानें, और शांति से अपना प्रेस स्टेटस दिखाते हुए फालतू की बहस से बचें.

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Tags: CJP Protest
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