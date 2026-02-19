Home > दिल्ली > 1 अप्रैल से दिल्ली में बदल जाएगा ये नियम, जानें हफ्ते में कितने दिन आएगी गीला और सूखा कचरा; पढ़ें पूरी डिटेल

1 अप्रैल से दिल्ली में बदल जाएगा ये नियम, जानें हफ्ते में कितने दिन आएगी गीला और सूखा कचरा; पढ़ें पूरी डिटेल

MCD garbage collection rules: दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक अहम फैसला ले सकता है. अब जल्द ही सभी वार्ड में कचरा उठाने का सिस्टम लागू कर सकता है. प्लान के अनुसान गीला कचरा सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को उठाया जाएगा.

By: Mohammad Nematullah | Published: February 19, 2026 1:11:34 PM IST

1 अप्रैल से दिल्ली में बदल जाएगा ये नियम
1 अप्रैल से दिल्ली में बदल जाएगा ये नियम


 MCD garbage collection rules: दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक अहम फैसला ले सकता है. अब जल्द ही सभी वार्ड में कचरा उठाने का सिस्टम लागू कर सकता है. प्लान के अनुसान गीला कचरा सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को उठाया जाएगा.  

You Might Be Interested In

यह फैसला हाल में ही सिविक बॉडी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 के तहत यह फैसला लिया जाएगा. अब ये 2016 के नियम को बदलकर ये नया नियम 1 अप्रैल से लागू किया जाएगा. यह मैनेजमेंट को चार स्ट्रीम को जरूरी बताता है. गीला, सूखा, सैनिटरी और स्पेशल केयर वेस्ट है. यह नियम शहर के सभी शहरी और ग्रामीण इलाकें पर लागू होगा. 

अधिकारी ने क्या कहा?

अधिकारी ने कहा कि ‘हालांकि बायलॉज को नोटिफाई करना होगा. लेकिन नए नियम में बताया गया खास पॉइंट्स को अपनाने का फैसला लिया गया है.’ इन नियमों को लागू करना और फिर आगे का रास्ता तय करने के लिए 7 फरवरी को म्यूनिसिपल कमिश्नर संजीव खिरवार की अध्यक्षता में हुई एक मीटिंग में ज़ोनल डिप्टी कमिश्नरों और दूसरे स्टेकहोल्डर्स के साथ इन मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई है. 

You Might Be Interested In

उल्टे-पुल्टे सोने से आप भी है परेशान, तो जानें क्या है सोने के लिए सबसे बेस्ट पॉजीशन? दर्द की हर समस्या होगी दूर

पायलट प्रोजेक्ट से शुरुआत

सर्कुलर के अनुसार डिप्टी कमिश्नर अपने असेसमेंट के आधार पर वार्ड वाइज फेजिंग का प्लान कर सकता है. जिसकी शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट को लागू करने से होगी, फिर इसे बढ़ाकर पूरी तरह से लागू किया जाएगा. 

100% डोर-टू-डोर कलेक्शन में मदद मिलेगी

म्युनिसिपल वेस्ट के लिए वार्ड-वाइज प्लान एक स्ट्रक्चर्ड, स्ट्रैटेजी है. पूरे शहर में एक साथ सुधार लागू करने के बजाय, यह तरीका चुने हुए वार्डों में 100% डोर-टू-डोर कलेक्शन या अलग कचरा कलेक्शन जैसे टारगेटेड सुधार की इजाजत देगी. जिसे फिर रिव्यू किया जा सकता है और फेज में दूसरे इलाकों में भी बढ़ाया जा सकता है. ऑफिसर को इनफॉर्मल सेक्टर के साथ मीटिंग करने और इंसेंटिव देने का निर्देश दिया गया है. सभी जनरेटर की पहचान की जाएगी और उन्हें MCD का 311 ऐप पर रजिस्टर किया जाएगा. जिसमें बैंक्वेट हॉल, रिसॉर्ट, फार्महाउस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, होटल और मोटल पर खास ध्यान दिया जाएगा. 

पास होने के लिए पेपर लीक करवाते थे सलमान खान, फिर भी सिर्फ 12वीं पास हैं भाईजान; कॉलेज छोड़कर किया ये काम

अगर कोइ भी नियम का पूरा पालन नही करेगा तो उसे पेनल्टी देना होगा. साथ ही नियम का पालन करता है तो प्रॉपर्टी टैक्स में छूट जैसे इंसेंटिव भी दिया जाएगा.

You Might Be Interested In
Tags: Delhi waste management 2026home-hero-pos-8MCD garbage collection rulesMCD new policySolid Waste Management Rules 2026wet dry waste pickup Delhi
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

चूर-चूर हुआ ‘अनुपमा’ का घमंड, ये टीवी शो बना नंबर...

February 19, 2026

Skincare Tips: क्यों हो जाते हैं स्ट्रॉबेरी लेग्स, क्या है...

February 19, 2026

खाली पेट बड़ी इलायची खाने के अनगिनत फायदे

February 18, 2026

आप भी बदलना चाहते हैं वोटर ID कार्ड में एड्रेस,...

February 18, 2026

दिखना है सबसे हटके? इस रमजान पहनें एक से बढ़कर...

February 17, 2026

Surya Grahan 2026: सूर्य ग्रहण के समय न करें ये...

February 17, 2026
1 अप्रैल से दिल्ली में बदल जाएगा ये नियम, जानें हफ्ते में कितने दिन आएगी गीला और सूखा कचरा; पढ़ें पूरी डिटेल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

1 अप्रैल से दिल्ली में बदल जाएगा ये नियम, जानें हफ्ते में कितने दिन आएगी गीला और सूखा कचरा; पढ़ें पूरी डिटेल
1 अप्रैल से दिल्ली में बदल जाएगा ये नियम, जानें हफ्ते में कितने दिन आएगी गीला और सूखा कचरा; पढ़ें पूरी डिटेल
1 अप्रैल से दिल्ली में बदल जाएगा ये नियम, जानें हफ्ते में कितने दिन आएगी गीला और सूखा कचरा; पढ़ें पूरी डिटेल
1 अप्रैल से दिल्ली में बदल जाएगा ये नियम, जानें हफ्ते में कितने दिन आएगी गीला और सूखा कचरा; पढ़ें पूरी डिटेल