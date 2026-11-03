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Delhi में हिट एंड रन की खौफनाक घटना, Uber बाइक को 900 मीटर तक घसीट ले गई Tata Nexon; पीड़ित ने किए अहम खुलासे

Delhi Hit and Run: मयूर विहार में एक Tata Nexon कार ने Uber बाइक को ऐसी टक्कर मारी कि वह कार में फंस गई और करीब 900 मीटर तक सड़क पर घिसटती चली गई.

By: Shristi S | Published: November 3, 2026 11:58:58 PM IST

Delhi में हिट एंड रन की खौफनाक घटना, Uber बाइक को 900 मीटर तक घसीट ले गई Tata Nexon
Delhi में हिट एंड रन की खौफनाक घटना, Uber बाइक को 900 मीटर तक घसीट ले गई Tata Nexon


Mayur Vihar Hit and Run Case: दिल्ली की सड़कों पर एक बार फिर तेज रफ्तार और लापरवाही का खौफनाक मामला सामने आया है. मयूर विहार में एक Tata Nexon कार ने Uber बाइक को ऐसी टक्कर मारी कि वह कार में फंस गई और करीब 900 मीटर तक सड़क पर घिसटती चली गई. इस दौरान बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि कार चालक मौके से भाग निकला. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला चर्चा में आ गया है. पीड़ित ने पुलिस पर शिकायत के बावजूद FIR दर्ज करने में देरी करने का आरोप लगाया है.

एक्सीडेंट क्राउन प्लाज़ा यू-टर्न के पास हुआ

घटना दिल्ली के मयूर विहार में क्राउन प्लाज़ा यू-टर्न के पास हुई बताई जा रही है. पीड़ित के मुताबिक, एक ग्रे टाटा नेक्सन कार ने उसकी उबर बाइक को टक्कर मार दी. टक्कर के बाद, बाइक कार में फंस गई और रुकने के बजाय ड्राइवर उसे लगभग 900 मीटर तक घसीटता हुआ ले गया. इसके बाद आरोपी कार ड्राइवर मौके से भाग गया.

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एक्सीडेंट में साइकिल सवार गंभीर रूप से घायल

पीड़ित का आरोप है कि इस घटना में उसे गंभीर चोटें आईं. उसके बाएं पैर में गंभीर चोट आई है. घटना के बाद उसे मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ी. एक्सीडेंट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिससे कार द्वारा बाइक को घसीटे जाने पर गुस्सा फैल रहा है.

पुलिस पर FIR में देरी करने का आरोप

पीड़ित का आरोप है कि उसने मयूर विहार पुलिस स्टेशन में मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट (MLC) और एक लिखित शिकायत दी, लेकिन इसके बावजूद FIR में देरी की जा रही है. उसका यह भी दावा है कि केस दर्ज करने से बचने के लिए उबर ड्राइवर पर दबाव डाला जा रहा है.

सीनियर अधिकारियों ने दखल की मांग की

पीड़ित ने इस मामले में दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारियों और ईस्ट दिल्ली के DCP से तुरंत दखल देने की मांग की है. उन्होंने लीगल कम्युनिटी से भी न्याय पक्का करने के लिए दखल देने की अपील की है. आरोपों और घटना से जुड़े पुलिस एक्शन की ऑफिशियल पुष्टि का इंतज़ार है. यह भी साफ़ नहीं है कि पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर आरोपी ड्राइवर की पहचान की है या नहीं.

Tags: crimedelhi
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