‘पाकिस्तान भेज दिया जाना चाहिए’, फारूक अब्दुल्ला के बयान पर भड़के मौलाना साजिद रशीदी, लगाया ये आरोप

ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के पाकिस्तान और कश्मीर से संबंधित कथित विवादित बयान पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने फारूक अब्दुल्ला के बयान को देशद्रोह की श्रेणी में बताते हुए उन पर पाकिस्तान के प्रति सहानुभूति रखने का आरोप लगाया.

रशीदी ने कहा कि पाकिस्तान ने लंबे समय से भारत में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दिया है. उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले, पुलवामा हमले और कारगिल युद्ध का जिक्र करते हुए पाकिस्तान की भूमिका पर सवाल उठाए. उनके मुताबिक, पाकिस्तान जिहाद के नाम पर भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देता रहा है और कश्मीर का मुद्दा उठाकर भारत को चुनौती देने की कोशिश करता है.

मौलाना ने कहा कि फारूक अब्दुल्ला जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं. ऐसे में उनके अनुसार, पाकिस्तान को लेकर दिया गया इस तरह का बयान गंभीर है. रशीदी ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के प्रति कथित सहानुभूति रखने वाले लोगों को पाकिस्तान भेज दिया जाना चाहिए.

नेहा बोरा और अभिजीत दीपके के खिलाफ कार्रवाई की मांग

इसके अलावा रशीदी ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में हाल ही में हुए विवाद और कथित आपत्तिजनक नारों को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने आरोप लगाया कि वहां से जुड़े कुछ लोग देश में अशांति और अराजकता का माहौल बनाना चाहते हैं. रशीदी ने सरकार से मामले में गंभीरता से कार्रवाई करने की मांग भी की.

रशीदी ने कहा कि विश्वविद्यालय लंबे समय से विवादों में रहा है. उन्होंने दावा किया कि वहां से निकले कुछ लोग खुद को नास्तिक बताते हैं और किसी धर्म में विश्वास नहीं करते. उन्होंने ऐसे लोगों के जीवन और विचारधारा को लेकर विवादित टिप्पणी भी की. रशीदी ने जेएनयू से जुड़े घटनाक्रम को वामपंथी विचारधारा से जोड़ते हुए आरोप लगाया कि कुछ लोग देश में अफरातफरी और गृहयुद्ध जैसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं.

मौलाना साजिद रशीदी ने अपने बयान में नेहा बोरा और अभिजीत दीपके का नाम लेते हुए सरकार से उनसे पूछताछ करने की मांग की. उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे मामलों में शामिल लोगों के विदेशी एजेंसियों से संबंधों की जांच होनी चाहिए. हालांकि, उन्होंने अपने इन आरोपों के समर्थन में कोई सार्वजनिक सबूत पेश नहीं किया.

रशीदी ने जंतर-मंतर पर हुए कथित घटनाक्रम का जिक्र करते हुए भी आपत्ति जताई. उन्होंने कहा कि सरकार को अभद्र भाषा और संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों के मामलों में कार्रवाई करनी चाहिए.