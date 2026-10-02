हिंदू लड़कों की ओर ज्यादा आकर्षित हो रहीं मुस्लिम लड़कियां, उनके लिए…. मौलाना साजिद रशीदी के बयान पर विवाद

Maulana Sajid Rashidi News: ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रमुख मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी ने एक बार ऐसा बयान दे दिया है, जिसने उनको विवादों में ला दिया है. उन्होंने कहा कि आजकल हजारों मुस्लिम लड़कियां, हिंदू लड़कों की ओर ज्यादा आकर्षित हो रही हैं और वे उनके लिए हिंदू धर्म अपना रही हैं. साथ ही रशीदी ने अलग-अलग धर्मों के लोगों के बीच रिश्तों को इस्लाम के खिलाफ और शादी से पहले के प्यार या रिलेशनशिप को ‘हराम’ कहा.

यह पहला मौका नहीं है जब मौलाना साजिद रशीदी ने इस तरह का बयान दिया हो. इससे पहले भी उन्होंने एक बयान में कहा था कि ‘रेप इसलिए हो रहे हैं क्योंकि शादियों में देरी हो रही है. अगर आप अपनी बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो उनकी शादी जल्दी कर दें.’

डिंपल यादव को लेकर भी दिया था आपत्तिजनक बयान

यहीं नहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को लेकर उन्होंने एक ऐसा बयान दिया था, जिसको लेकर खूब हंगामा हुआ था. यहां तक कि एक निजी चैनल के कार्यक्रम में शख्स ने उनके थप्पड़ भी मार दी थी.

दरअसल, कुछ महीने पहले डिंपल यादव एक मस्जिद में गई थीं. इस दौरान डिंपल यादव ने जो कपड़े पहने थे, उस पर मौलाना साजिद रशीदी ने विवादित बात कही थी.

मौलाना साजिद रशीदी ने कहा था, “मैं एक फोटो दिखाता हूं, जिसे देखकर शर्मा जाएंगे. मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन सभी जानते हैं, जो मोहतरमा उनके साथ थीं, वो तो अपने मुस्लिम पहनावे में थीं. उनका सिर ढका हुआ था. दूसरी मोहतरमा थीं डिंपल यादव. उनकी पीठ का फोटो देख लीजिए. नंगी बैठी हैं.”

‘महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर तोड़कर सही किया’

इसके अलावा साल 2023 में मौलाना रशीदी ने सोमनाथ मंदिर को लेकर एक विवादित बयान दिया था. उन्होंने दावा किया था कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर तोड़कर सही किया, क्योंकि वहां कथित तौर पर गलत काम हो रहे थे.