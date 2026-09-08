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Chongtham Vikram Singh कौन थे? 8 Gen Z ने तीसरे फ्लोर तक दौड़ाया; फिर… दिल्ली ने किया देशभर को शर्मसार

Chongtham Vikram Singh: दिल्ली में मणिपुरी म्यूज़िशियन की पीट-पीटकर हत्या की यह घटना रविवार रात करीब 11:30 बजे शुरू हुई. उस दौरान चोंगथम विक्रम सिंह कचरा फेंकने के लिए अपने तीसरी मंज़िल के फ़्लैट से नीचे आए.

By: JP Yadav | Last Updated: September 8, 2026 10:44:00 AM IST

Chongtham Vikram Singh कौन थे? 8 Gen Z ने तीसरे फ्लोर तक दौड़ाया; फिर... दिल्ली ने किया देशभर को शर्मसार
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Chongtham Vikram Singh Death Case : पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर के 54 वर्षीय म्यूज़िशियन चोंगथम विक्रम सिंह की लिंचिंग में 2 दिन बाद मंगलवार को चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. आरोप है कि रविवार को (06 सितंबर, 2026) को 8 लोगों के समहू ने उनका पीछा उनके अपार्टमेंट तक किया गया, जिसमें 7 नाबालिग भी शामिल हैं. इसके  बाद कॉरिडोर में उन पर हमला किया गया.  बताया जा रहा है कि रविवार को आठ लोगों के एक समूह ने पीट-पीटकर हत्या कर दी. शुरुआती जानकारी सामने आई कि  दिल्ली में करीब 17 साल तक प्राइवेट म्यूज़िक टीचर के तौर पर काम करने वाले विक्रम सिंह रविवार देर रात हुए इस हमले में बुरी तरह घायल हो गए और बाद में एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. 

इस मामले में सात बालिगों को गिरफ़्तार किया गया है और एक 15 साल के लड़के को पकड़ा गया है. यह हमला तब हुआ जब चोंगथम विक्रम सिंह ने दिल्ली के किलोकारी गांव में अपने घर के बाहर एक ढाबे पर तेज़ संगीत और शोर-शराबे का विरोध किया. उधर, दिल्ली में नॉर्थ-ईस्ट के लोगों के साथ काम करने वाली मणिपुरी सोशल एक्टिविस्ट बी रुचिदा शर्मा के अनुसार, रविवार रात करीब 11:30 बजे सिंह कचरा फेंकने के लिए अपने तीसरी मंज़िल के फ़्लैट से नीचे आए.

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खबरों के मुताबिक, चोंगथम विक्रम सिंह ने देखा कि उनके घर के बाहर पास के दो ढाबों से जुड़े कुछ वर्कर शोर मचा रहे थे. उन्होंने चिल्लाने और शोर-शराबे का विरोध किया, जिसके बाद बहस शुरू हो गई. इसके बाद झगड़ा बढ़ गया और जब चोंगथम विक्रम सिंह अपने घर लौटने की कोशिश कर रहे थे, तो उस समूह ने कथित तौर पर उनका पीछा किया.  बी रुचिदा शर्मा ने कहा कि वे उसका पीछा करते हुए तीसरी मंज़िल तक गए, कॉरिडोर में उसे काबू किया और भागने से पहले उस पर कई वार किए. 

CCTV में क्या दिखा

मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने भी X पर बिल्डिंग का CCTV फुटेज शेयर किया और चोंगथम विक्रम सिंह की मौत की गहन जांच की मांग की. फुटेज में आठ लोग सीढ़ियों से नीचे आते दिख रहे हैं, जो शायद कथित हमले के बाद की घटना है.  सीएम ने कहा कि इस घटना से जुड़े सबूत सामने आने के बाद वह दिल्ली पुलिस से अपील करता हैं कि वे तुरंत और उचित कार्रवाई करें, मामले की गहन जांच करें और यह सुनिश्चित करें कि जल्द से जल्द न्याय मिले. 

बिल्डिंग के अंदर हमला

चोंगथम विक्रम सिंह अपनी पत्नी 50 वर्षीय जोशना चोंगथम और 20 वर्षीय बेटे याइफाबा चोंगथम के साथ तीसरी मंज़िल के फ्लैट में रहते थे. बी. रुचिदा शर्मा के अनुसार, बिल्डिंग में पीछा किए जाने के बाद सिंह पर हमला किया गया. हमलावरों के जाने से पहले कथित तौर पर कॉरिडोर में उनकी पिटाई की गई थी.

डीसीपी (दक्षिण-पूर्व) विनीत कुमार ने बताया कि दिल्ली पुलिस को सोमवार सुबह 1:38 बजे हमले के बारे में कॉल मिली. बेटा उन्हें इलाज के लिए ओखला के एक प्राइवेट अस्पताल ले गया। शर्मा ने बताया कि बाद में सुबह करीब 7 बजे चोटों के कारण उनकी मौत हो गई. इसके बाद पुलिस ने हमले की परिस्थितियों और चोंगथम विक्रम सिंह की मौत का कारण बनी घटनाओं की जांच शुरू की.

आठ संदिग्धों की पहचान

पुलिस ने बताया कि CCTV फुटेज, टेक्निकल सर्विलांस और लोकल इंटेलिजेंस की मदद से जांचकर्ताओं ने हमले में कथित तौर पर शामिल लोगों का पता लगाया. गिरफ्तार लोगों की पहचान भरत कुमार (19), प्रमोद (26), रमज़ान खान (22), विजय (36), दीपांशु (21), मोहन विश्वकर्मा (32) और मन्नू (26) के तौर पर हुई.

पुलिस ने बताया कि आरोपियों में से चार डिलीवरी वर्कर के तौर पर और दो पास के ढाबों पर पैकेजिंग वर्कर के तौर पर काम करते थे। मन्नू एक पिज़्ज़ा कियोस्क पर काम करता था. भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(2) और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया गया. धारा 103(2) कानून में बताई गई स्थितियों में पांच या उससे ज़्यादा लोगों के समूह द्वारा मिलकर किए गए मर्डर से संबंधित है, जबकि धारा 3(5) कई लोगों द्वारा एक ही मकसद को पूरा करने के लिए किए गए कामों से जुड़ी है.

कांग्रेस की प्रतिक्रिया

कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य पवन खेड़ा ने कहा कि इस हत्या को शराब के नशे में हुई हिंसा का कोई इक्का-दुक्का मामला मानकर नज़रअंदाज़ नहीं किया जाना चाहिए. उन्होंने ‘X’ पर कहा कि ज़ोरदार संगीत, सार्वजनिक हंगामे और नियमों की अनदेखी को लंबे समय तक बर्दाश्त करने से “बिना सज़ा के बच निकलने का कल्चर” (culture of impunity) पनपा है.

Tags: delhi crime news
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