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Delhi: प्रेमिका से शादी करना चाहता था, लेकिन… युवक ने पहले गर्लफ्रेंड को मारी गोली, फिर खुद भी दे दी जान

Delhi Crime: डीसीपी नॉर्थ राजा बांठिया ने बताया कि पीसीआर को कमल विहार इलाके में दो लोगों को गोली लगने की सूचना मिली थी. मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को गोली लगी हुई हालत में पाया और घटनास्थल से एक पिस्टल भी बरामद की. दोनों पिछले 6 से 8 महीनों से एक-दूसरे के संपर्क में थे.

By: Hasnain Alam | Published: July 16, 2026 10:24:26 PM IST

दिल्ली में युवक ने गर्लफ्रेंड को गोली मारने के बाद दे दी जान
दिल्ली में युवक ने गर्लफ्रेंड को गोली मारने के बाद दे दी जान


Delhi Crime: दिल्ली में गुरुवार को बुराड़ी के एक घर से युवक और युवती के शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. पुलिस को घर में गोली चलने की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए. प्रारंभिक जांच में पुलिस को पता चला कि युवक ने घटना से पहले अपने परिवार को एक मैसेज भेजा था, जिसमें उसने अपनी मानसिक स्थिति और बड़ा कदम उठाने का जिक्र किया था. पुलिस उस मैसेज की सत्यता और अन्य पहलुओं की जांच कर रही है.

जानकारी के मुताबिक लड़के का नाम निखिल और लड़की का नाम शुभांगी है. निखिल ने पहले अपनी गर्लफ्रेंड को गोली मारी और फिर खुद की जान ले ली. दोनों पिछले करीब एक महीने से कमालपुर में किराए के मकान में रह रहे थे. शुभांगी यूपी की रहने वाली थी और निखिल हरियाणा का था. दोपहर में युवती की बहन घर पहुंची तो मुख्य गेट बंद मिला. अंदर जाने पर दोनों को मृत अवस्था में देखकर उसने तत्काल पुलिस को सूचना दी.

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पिछले 6 से 8 महीनों से एक-दूसरे के संपर्क में थे दोनों

डीसीपी नॉर्थ राजा बांठिया ने बताया कि पीसीआर को कमल विहार इलाके में दो लोगों को गोली लगने की सूचना मिली थी. मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को गोली लगी हुई हालत में पाया और घटनास्थल से एक पिस्टल भी बरामद की. दोनों पिछले 6 से 8 महीनों से एक-दूसरे के संपर्क में थे.

उन्होंने बताया कि जांच के दौरान युवक की बहन से पूछताछ की गई. इसमें पता चला कि युवक ने वारदात से पहले परिवार के ग्रुप में संदेश भेजा था. उसने लिखा था कि वह अपनी प्रेमिका से शादी करना चाहता था, लेकिन पारिवारिक मजबूरियों के कारण ऐसा नहीं हो सका.

किन-किन पहलुओं से जांच कर रही पुलिस?

पुलिस ने फोरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया है और मामले की सभी पहलुओं से जांच जारी है. घटना में इस्तेमाल हथियार लाइसेंसी था या अवैध, इसकी भी जांच की जा रही है. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट व फॉरेंसिक जांच के बाद ही मौत के कारणों पर स्पष्ट जानकारी सामने आएगी.

Tags: crime newsdelhi news
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