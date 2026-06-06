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Malviya Nagar Fire: जब होटल में मची चीख-पुकार, तब मसीहा बनकार आगे आए बाप-बेटे, मिला बड़ा सम्मान

Malviya Nagar Fire: दिल्ली के मालवीय नगर में हौज रानी होटल में लगी आग के दौरान कई लोगों की जान बचाने के लिए दुकानदार रियाज़ुद्दीन मंसूरी और उनके बेटे अरमान मंसूरी को सम्मानित किया गया.

By: Shristi S | Published: June 6, 2026 10:47:48 PM IST

मालवीय नगर अग्निकांड में मदद करने के लिए दुकानदार रियाज़ुद्दीन मंसूरी और बेटे अरमान मंसूरी को सम्मानित किया गया
मालवीय नगर अग्निकांड में मदद करने के लिए दुकानदार रियाज़ुद्दीन मंसूरी और बेटे अरमान मंसूरी को सम्मानित किया गया


Malviya Nagar Fire Incident: दिल्ली (Delhi) के मालवीय नगर (Malviya Nagar) में हौज रानी होटल में लगी आग के दौरान कई लोगों की जान बचाने के लिए दुकानदार रियाज़ुद्दीन मंसूरी और उनके बेटे अरमान मंसूरी को सम्मानित किया गया.

उन्होंने अपनी सुरक्षा या व्यापार की परवाह किए बिना यह बहादुरी भरा काम किया. संकट के समय दिखाई गई उनकी हिम्मत, इंसानियत और निस्वार्थ सेवा के लिए उन्हें ₹1 लाख का नकद इनाम दिया गया.

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अफरा तफरी के बीच मसीहा बनकर आए रियाजुद्दीन और उनके बेटे

होटल में आग लगने पर अफरातफरी मच गई थी. उस मुश्किल घड़ी में, रियाज़ुद्दीन मंसूरी ने पीड़ितों की मदद के लिए अपने गद्दे और अन्य सामान दिए, जिससे कई लोगों की जान बचाने में अहम भूमिका निभाई. लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने में मदद करते हुए उन्हें भले ही आर्थिक नुकसान हुआ, लेकिन उन्होंने इंसानियत को सबसे ऊपर रखा.

₹1 लाख का नकद इनाम

इस सराहनीय काम को देखते हुए, सरदार पटेल सेवा दल (रजि.) के पदाधिकारियों जिनमें सीनियर एडवोकेट रमेश गुप्ता (संरक्षक) और एडवोकेट वीरेंद्र कसाना (अध्यक्ष) शामिल थे ने घटनास्थल का दौरा किया और रियाज़ुद्दीन मंसूरी को ₹1 लाख का नकद इनाम देकर सम्मानित किया.

इंसानियत कि मिसाल बने

इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि जो नागरिक आपदा और संकट के समय निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हैं, वे समाज की सबसे बड़ी ताकत होते हैं. रियाज़ुद्दीन मंसूरी और उनके बेटे द्वारा दिखाई गई हिम्मत और दयालुता पूरे समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत है.

संगठन के प्रतिनिधियों ने कहा कि इंसानियत की यह मिसाल लंबे समय तक याद रखी जाएगी और दूसरों को भी जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आने के लिए प्रेरित करती रहेगी. मालवीय नगर में आग की घटना के दौरान रियाज़ुद्दीन मंसूरी ने जो बहादुरी दिखाई, उसने उन्हें इलाके में एक हीरो बना दिया है.

Tags: delhifire incidentMalviya Nagar Fire
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