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Malviya Nagar Fire Tragedy Update: इन गंभीर धाराओं में हुआ केस दर्ज, सरकार ने घोषित की राहत राशि; विदेशी मृतकों की पहचान पूरी

Malviya Nagar Fire incident: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना और घटना की जानकारी ली.

By: Shubahm Srivastava | Published: June 4, 2026 4:23:57 PM IST

मालवीय नगर अग्निकांड
मालवीय नगर अग्निकांड


Malviya Nagar Fire Tragedy Fir Registered: दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर स्थित फ्लोरिश स्टे B&B अग्निकांड मामले में दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच तेज कर दी है. इस दर्दनाक हादसे में कई लोगों की मौत हुई, जबकि दर्जनों लोग घायल हुए. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जिम्मेदार लोगों की भूमिका की जांच शुरू कर दी है.

गंभीर धाराओं में दर्ज हुआ मामला

पुलिस ने BNS की धारा 105, 326(g), 324(5), 125(a), 125(b) और 287 के तहत केस दर्ज किया है. इनमें गैर-इरादतन हत्या, आग या विस्फोटक पदार्थ से नुकसान पहुंचाना, शरारतपूर्वक क्षति पहुंचाना, लोगों की जान को खतरे में डालना और ज्वलनशील पदार्थों के उपयोग में लापरवाही जैसे आरोप शामिल हैं. शुरुआती जांच में सामने आया है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी थी, जबकि सिलेंडर विस्फोट की बात गलत पाई गई है.

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मुआवजे का ऐलान, घायलों से मिलीं मुख्यमंत्री

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना और घटना की जानकारी ली. दिल्ली सरकार ने मृतकों और घायलों के लिए आर्थिक सहायता की घोषणा की है. प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को 10 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी, जबकि गंभीर रूप से घायल लोगों को 5 लाख रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी.

होटल मालिक गिरफ्तार, मजिस्ट्रेट जांच के आदेश

हादसे के बाद फरार हुए होटल मालिक लवकेश बजाज को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. मुख्यमंत्री ने पूरे मामले की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं और जल्द रिपोर्ट सौंपने को कहा है. साथ ही राजधानी में बेसमेंट में चल रही अवैध व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है. प्रशासन ने क्षेत्र में सर्वे कर अवैध कमर्शियल प्रतिष्ठानों को बंद करने का फैसला लिया है.

विदेशी नागरिकों की पहचान और आगे की प्रक्रिया

हादसे में मारे गए लोगों में 18 विदेशी नागरिक भी शामिल हैं. मृतकों की पहचान मौके से मिले पासपोर्ट के आधार पर की गई है. इनमें नाइजीरिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और सोमालिया के नागरिक शामिल बताए गए हैं. सभी विदेशी मृतकों की DNA प्रोफाइलिंग संबंधित दूतावासों की अनुमति से कराई गई है और पोस्टमार्टम प्रक्रिया भी नियमों के तहत पूरी की गई.

दिल्ली पुलिस ने शवों को उनके देशों तक पहुंचाने के लिए सूची विदेश मंत्रालय को भेज दी है. घटना ने राजधानी में सुरक्षा मानकों और अवैध व्यावसायिक गतिविधियों को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

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Tags: BNS Section 105Delhi Police FIRHauz Rani fire caseMalviya Nagar fire incidentSouth Delhi fire FIR
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