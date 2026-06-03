रेस्टोरेंट में एक ही सीढ़ी थी, गद्दे लगाकर… स्थानीय लोगों ने बताई आंखोंदेखी, 6 मंजिला इमारत में आग से दहला इलाका

Malviya Nagar Fire Accident: दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण हादसा हो गया. यहां लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट में आग लग गई. इस हादसे में 21 लोगों की मौत हो चुकी है. दिल्ली पुलिस ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस हादसे में अब तक 45 से ज्यादा लोगों को बचाया जा चुका है. वहीं कुछ लोगों ने कड़ी मशक्कत से अपनी जान बचाई है. घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. रेस्क्यू टीम के पहुंचने से पहले स्थानीय लोगों ने कुछ लोगों की जान बचाई.

बीजेपी विधायक ने बताई आंखोंदेखी

बता दें कि स्थानीय विधायक सतीश उपाध्याय मौके पर पहुंचे. उन्होंने बताया कि आग लगने की खबर मिलते ही वे मौके पर पहुंच गए थे. स्थानीय लोगों ने भी होटल में फंसे लोगों को बचाया. उन्होंने गली में गद्दा बिछाया. उन्होंने बताया कि होटल में केवल एक ही सीढ़ी थी, जिसके कारण लोग वहां से निकल नहीं पा रहे थे. ये देखते हुए स्थानीय लोगों ने गद्दे बिछाए. लोग अपनी जान बचाने के लिए बालकनी और छत से नीचे गद्दों पर कूद गए.

#WATCH | Delhi | On a major fire incident in his assembly constituency of Malviya Nagar, BJP MLA Satish Upadhyay says, “There are 21 casualties and 47 people rescued so far.” “This incident occured at 8.51 am. We are here isnce 9am. Within no time, the fire department and… pic.twitter.com/DUZfJQdqjx — ANI (@ANI) June 3, 2026

बेसमेंट का शटर तोड़कर बाहर निकाले गए लोग

स्थानीय लोगों ने इस बारे में बताया कि होटल में सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे. सुबह अचानक से आग लग गई. इसके बाद पूरे होटल में धुआं भर गया. आग के बाद लोग अंदर फंस गए. एक ही सीढ़ी थी, जिसके कारण लोग वहां से निकल नहीं पाए. इसके बाद स्थानीय लोगों ने होटल के बेसमेंट के पास का लोहे का शटर तोड़ा. इसके बाद बेसमेंट में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया.

6 मंजिला इमारत में लगी आग

एक निवासी ने बताया कि होटल के बेसमेंट में भी कमरे बनाए गए थे, जहां से सात लोगों को बाहर निकाला गया है. उन्होंने कहा कि ये 6 मंजिला बिल्डिंग है. सुबह लगभग 9 बजे बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर आग भड़की. इसके बाद वहां कांच तोड़ा गया, तो आग बेसमेंट तक फैल गई. इसके बाद ऊपरी मंजिलों पर फंसे लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए नीचे गद्दे फेंके. इसके बाद वो अपने बच्चों के साथ उन पर कूद गए.