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Delhi Robbery: करवा चौथ पर दिल्ली में बड़ा लूटकांड, दफ्तर में घुसकर लूट लिए 2.30 करोड़ रुपये

Delhi Robbery: दिल्ली में 2.30 करोड़ रुपये की लूट का मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि बदमाशों ने पूरी प्लानिंग के साथ लूट को अंजाम दिया.

By: JP Yadav | Published: October 29, 2026 1:37:15 PM IST

Delhi Robbery: करवा चौथ पर दिल्ली में बड़ा लूटकांड, दफ्तर में घुसकर लूट लिए 2.30 करोड़ रुपये
Delhi Robbery: करवा चौथ पर दिल्ली में बड़ा लूटकांड, दफ्तर में घुसकर लूट लिए 2.30 करोड़ रुपये


Delhi Robbery: देश-दुनिया में गुरुवार (29 अक्टूबर, 2026) को जहां एक ओर करवा चौथ त्योहार मनाया जा रहा है तो वहीं राजधानी दिल्ली में बड़ी लूट की घटना सामने आई है. 4 बदमाशों ने गन पॉइंट पर ऑफिस से 2.30 करोड़ रुपये लूट लिए. शिकायत मिलने पर बदमाशों की पहचान के लिए दिल्ली पुलिस की 4 टीमें सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी हुई हैं.रकम बड़ी है. ऐसे में पुलिस लूट की वारदात से लेकर बदमाशों के फरार होने तक के पूरे रूट की जांच कर रही है. पिछले कुछ सालों के दौरान इतनी बड़ी लूट का यह अनोखा मामला सामने आया है. 

दफ्तर में घुसकर दिया लूट को अंजाम

लूट की यह वारदात दिल्ली के लाहौरी गेट इलाके में हुई. चर्च मिशन पुलिस चौकी इलाके में दफ्तर में घुसे चार बदमाशों ने पिस्टल की नोक पर कर्मचारी को पहले तो डराया फिर अलमारी में रखे 2.30 करोड़ रुपये लूट लिए. लूट के बाद चारों बदमाशों ने 2.30 करोड़ रुपये बैग में भरे और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने पहले से खड़ी कार में बैठकर फरार हो गए. बताया जा रहा है कि इस लूट की घटना में करीब दर्जनभर लोग शामिल रहे होंगे. इसमें किसी करीबी का भी हाथ हो सकता है, क्योंकि इतनी सटीक जानकारी पुराने जानकार को ही होगी. इस मामले में लाहौरी गेट थाने में लूट की धाराओं में एफआईआर  की गई है. 

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कई महीनों से चल रही थी प्लानिंग

जिस तरह 2.30 करोड़ रुपये की लूट को अंजाम दिया गया उससे लगता है कि शातिर बदमाश लूटी पूरी प्लानिंग कई महीनों से कर रहे थे. लूट की साजिश की कड़ी में गैंग ने एक कार को फरार होने के लिए पहले से तैयार रखा था. इस कार में पहले से एक शख्स बैठा था और कार में उनका इंतजार कर रहा था. फिर जैसे ही बदमाश लूट की वारदात को अंजाम देकर वहां पहुंचेंगे तो वह उसको लेकर फरार हो गया.  

बंदूक की नोक पर लूटी बड़ी रकम

बता दें कि चार बदमाश बंदूकों के साथ दफ्तर के भीतर दाखिल हुए थे. उन्होंने दफ्तर के भीतर मौजूद कर्मचारी को बंदूक दिखाकर धमकाया और अलमारी में रखी रकम पर हाथ साफ कर लिया. वे एक बैग में 2 करोड़ 30 लाख रुपये भरकर वहां से फरार हो गए.

Tags: delhi newshome-hero-pos-3
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