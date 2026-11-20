Neha Bisht Fan Death Case: दिल्ली में एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से एकतरफा प्यार करने वाला युवक उससे मिलने चेन्नई से दिल्ली पहुंच गया. आरोप है कि वह जबरन इन्फ्लुएंसर के घर में घुसा, जहां उसके साथ मारपीट हुई. कुछ दिन बाद अस्पताल में युवक ने दम तोड़ दिया. अब इस मामले में पुलिस ने इन्फ्लुएंसर के पिता और एक पड़ोसी को गिरफ्तार किया है. पुलिस गैर इरादतन हत्या के एंगल से जांच कर रही है.

दिसंबर में होने वाली थी इन्फ्लुएंसर की शादी

यह घटना दिल्ली के मधु विहार इलाके की है. वहां रहने वाली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नेहा बिष्ट के इंस्टाग्राम पर 600,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं. उनके रील्स को लाखों लोग देखते हैं. हाल ही में, नेहा सोशल मीडिया पर अपनी सगाई और दिसंबर में होने वाली शादी के वीडियो शेयर कर रही थी. पुलिस के मुताबिक, इससे परेशान होकर अभिनव नाम का एक युवक उससे मिलने दिल्ली आ गया. वह नेहा से शादी करना चाहता था, जबकि नेहा उसे पर्सनली नहीं जानती थी.

उसने सबसे पहले उसके घर में घुसकर अपने प्यार का इज़हार किया

उत्तर प्रदेश के गाज़ीपुर का रहने वाला अभिनव चेन्नई में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था. पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में नेहा ने बताया कि जुलाई से एक युवक अलग-अलग सोशल मीडिया अकाउंट के ज़रिए उससे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहा था. 10-11 जुलाई को एक युवक उसके घर में घुस आया और चिल्लाकर कहा कि वह उससे प्यार करता है और पूछा कि वह किसी और से शादी क्यों कर रही है.

नेहा के मुताबिक, उसके परिवार और पड़ोसियों ने उस युवक को वापस जाने के लिए मनाया. उसने अपनी गलती मान ली और दोबारा ऐसा न करने का वादा किया. इसलिए उस समय पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई.

अभिनव 7 नवंबर को घर लौटा

नेहा ने बताया कि वही लड़का 7 नवंबर को फिर उनके घर में घुस आया. कहा जा रहा है कि वह नशे में था और नेहा का नाम चिल्ला रहा था. जब उसके पिता वीरेंद्र बिष्ट ने उससे बात करने की कोशिश की, तो लड़के ने उन पर हमला कर दिया. वह परिवार पर दबाव बना रहा था कि नेहा की शादी कहीं और न होने दें. इसके बाद पड़ोसियों ने लड़के को घर से निकालने की कोशिश की. नेहा का कहना है कि इस दौरान अभिनव दो-तीन बार गिरा और उसके सिर में चोटें आईं. उसने मारपीट के आरोपों से इनकार किया है.

इन्फ्लुएंसर के पिता और पड़ोसी गिरफ्तार

जब पुलिस मौके पर पहुंची, तो अभिनव की पीठ और दाहिने पैर में गंभीर चोटें थीं. उसे राजीव गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 15 नवंबर को उसकी मौत हो गई. पुलिस ने गैर-इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर नेहा के पिता वीरेंद्र बिष्ट और एक पड़ोसी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस अभी लड़के को लगी चोटों के हालात और इस घटना में कितने लोग शामिल थे, इसकी जांच कर रही है. इलाके के CCTV फुटेज की भी जांच की जा रही है. आगे की जांच चल रही है.