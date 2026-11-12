Delhi Crime: हाथ-पैर बांध नाले में पत्थर से बंधी मिली लाश! कोमल हत्याकांड की खौफनाक वारदात; कैब ड्राइवर ने क्यों रची खूनी साजिश?

Delhi Komal Murder Story: दिल्ली की एक युवती अचानक लापता हो जाती है. परिवार थानों के चक्कर काटता है, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिलता. 5 दिन बाद एक नाले में ऐसी लाश मिलती है, जिसे देखकर हर कोई सन्न रह जाता है. हाथ-पैर बंधे हुए, शरीर से भारी पत्थर बंधा हुआ और पहचान मिटाने की कोशिश. जांच आगे बढ़ती है तो शक की सुई एक शख्स पर पहुंचती है, जिसे युवती लंबे समय से जानती थी. यह कहानी है ईस्ट दिल्ली की 22 साल की कोमल की, जिसकी हत्या ने 2025 की मार्च में राजधानी में तहलका मचा दिया था.

दादी के साथ रहती थी कोमल

कोमल अपनी दादी विमला के साथ सुंदर नगरी में एक म्युनिसिपल फ्लैट में रहती थी. उसके माता-पिता चंडीगढ़ में रहते थे. उसने शाहदरा जिले में सिविल डिफेंस वॉलंटियर के तौर पर काम किया था और बाद में निर्माण विहार में एक कॉल सेंटर में नौकरी कर ली थी. 12 मार्च, 2025 को वह घर से निकली लेकिन वापस नहीं लौटी. परिवार ने उसकी तलाश शुरू की और 13 मार्च को सीमापुरी पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई.

कैब में बैठने के बाद कोमल कहां गायब हो गई?

पुलिस जांच में पता चला कि 12 मार्च को कैब ड्राइवर आसिफ खान कोमल को अपनी कार में ले गया था. दोनों एक-दूसरे को काफी समय से जानते थे. पुलिस के मुताबिक, आसिफ को शक था कि कोमल किसी दूसरे आदमी से बातचीत और दोस्ती कर रही है. इसी वजह से दोनों के बीच झगड़ा हुआ. शुरुआती रिपोर्ट्स में आसिफ की तरफ से उस पर शादी का दबाव और रिश्ते को लेकर झगड़े भी सामने आए.

पुलिस के मुताबिक, झगड़ा बढ़ने पर आसिफ ने कथित तौर पर कार के अंदर कोमल का गला घोंट दिया. फिर उसने अपने साथी की मदद से शव को ठिकाने लगाने का प्लान बनाया. आरोप है कि दोनों ने कोमल के हाथ-पैर बांध दिए और उसके शरीर को पानी में डुबोए रखने के लिए उससे एक भारी पत्थर बांध दिया. फिर शव को लगभग 40-44 किलोमीटर दूर नजफगढ़ नाले में फेंक दिया.

पांचवें दिन सामने आई डरावनी सच्चाई

17 मार्च, 2025 को, स्थानीय लोगों ने द्वारका के छावला इलाके में नजफगढ़ नाले में एक फूली हुई लाश देखी. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकाला. जांच के बाद, शव की पहचान कोमल के रूप में हुई. फिर पुलिस ने CCTV फुटेज, टेक्निकल जांच और दूसरे सुरागों के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश की.

पुलिस ने सच्चाई कैसे सामने लाई?

20 मार्च, 2025 को जारी पुलिस जानकारी के अनुसार, इस मामले में आसिफ (26) और जुबैर (27) को गिरफ्तार किया गया था. पुलिस ने कहा कि जुबैर ने कथित तौर पर बॉडी को ठिकाने लगाने में मदद की थी. हालांकि, कुछ शुरुआती मीडिया रिपोर्ट्स में एक और आरोपी जावेद का नाम भी छपा था. बाद में PTI और दूसरी रिपोर्ट्स में जुबैर का नाम सामने आया.

20-21 मार्च, 2025 की रिपोर्ट्स में दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी और पुलिस जांच की डिटेल्स सामने आईं. कोमल के परिवार ने आरोपियों के लिए मौत की सजा की मांग की. उसकी दादी ने कहा कि उन्हें कोमल के आरोपियों के साथ किसी भी रिश्ते के बारे में पता नहीं था. परिवार ने मामले में किसी भी कम्युनल एंगल से भी इनकार किया.