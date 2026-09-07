Home > दिल्ली > Delhi Murder: किलोकरी गांव में शोर-शराबे का विरोध करना पड़ा भारी, रिटायर्ड संगीतकार की पीट-पीटकर हत्या, लोगों ने थाने का किया घेराव

Delhi Murder: किलोकरी गांव में शोर-शराबे का विरोध करना पड़ा भारी, रिटायर्ड संगीतकार की पीट-पीटकर हत्या, लोगों ने थाने का किया घेराव

Kilokari Gaon Murder Case: सेवानिवृत्त संगीतकार विक्रम सिंह ने अपने घर के सामने डिलीवरी बॉय और ढाबा कर्मचारियों द्वारा कथित तौर पर शोर-शराबा एवं उत्पात किए जाने पर आपत्ति जताई थी, जिसकी वजह से उनके साथ कथित तौर पर मुक्कों और घूंसों से मारपीट की गई थी.

By: Hasnain Alam | Published: September 7, 2026 11:15:38 PM IST

दिल्ली के किलोकरी में रिटायर्ड संगीतकार की हत्या
दिल्ली के किलोकरी में रिटायर्ड संगीतकार की हत्या


Delhi Murder Case: दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के किलोकरी गांव में शोर-शराबे का विरोध करना एक 54 वर्षीय रिटायर्ड संगीतकार को भारी पड़ गया. आरोप है कि घर के बाहर हंगामा कर रहे डिलीवरी बॉय और ढाबा कर्मचारियों को रोकने पर विक्रम सिंह के साथ मारपीट की गई. गंभीर रूप से घायल विक्रम सिंह को उनका बेटा इलाज के लिए होली फैमिली अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई.

पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है. मामले में नाबालिगों समेत सभी आरोपियों को पकड़ लिया गया है. पुलिस घटना के सभी पहलुओं की जांच कर रही है. घटना के बाद से तमाम नॉर्थ ईस्ट के लोगों में आक्रोश नजर आया सोमवार को भारी संख्या में नॉर्थ ईस्ट के लोग सनलाइट कॉलोनी थाने पहुंचे और थाने का घेराव किया.

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पुलिस ने मामले को लेकर क्या कुछ बताया?

इस मामले को लेकर पुलिस ने बताया कि दिनांक 07.09.2026 को थाना सनलाइट कॉलोनी में एक व्यक्ति की पिटाई किए जाने के संबंध में PCR कॉल प्राप्त हुई. यह कॉल GD संख्या 10A के तहत दर्ज की गई, जिसमें किलोकरी गांव निवासी सी. विक्रम सिंह, पुत्र वीरेंद्र कुमार, उम्र 54 वर्ष, के साथ मारपीट की सूचना दी गई. आवश्यक कार्रवाई के लिए कॉल ASI वीरेंद्र सिंह को मार्क की गई.

प्रारंभिक जांच में सामने आया कि मृतक एक सेवानिवृत्त संगीतकार थे. उन्होंने अपने घर के सामने डिलीवरी बॉय और ढाबा कर्मचारियों द्वारा कथित तौर पर शोर-शराबा एवं उत्पात किए जाने पर आपत्ति जताई थी.

विक्रम सिंह जब नीचे आए और संबंधित लोगों से कथित रूप से आपत्ति जताई, तो उनके साथ कथित तौर पर मुक्कों और घूंसों से मारपीट की गई. इस घटना में उन्हें गंभीर चोटें आईं. इसके बाद उनके पुत्र उन्हें उपचार के लिए होली फैमिली अस्पताल ले गए. इलाज के दौरान विक्रम सिंह ने चोटों के कारण दम तोड़ दिया.

हत्या की धाराओं के तहत FIR दर्ज

पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. मारपीट और मौत के पीछे की परिस्थितियों का पता लगाया जा रहा है तथा कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जा रही है. मामले में कुछ संदिग्धों, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल है, को हिरासत में लिया गया था.

इस संबंध में हत्या की धाराओं के तहत FIR दर्ज कर ली गई है तथा सभी आरोपियों, जिनमें नाबालिग भी शामिल हैं, को गिरफ्तार कर लिया गया है. मामले से जुड़े अन्य तथ्यों की पुष्टि विस्तृत जांच के दौरान की जाएगी.

Tags: crime newsdelhi news
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