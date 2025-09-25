दिल्लीवासियों का दिल होगा बाग़ बाग़! अब ‘खाऊ गली’ में मिलेंगे सभी स्ट्रीटफूड, जानिए मार्केट खुलने-बंद होने का समय

Khaoo Gali Delhi: अब रात को भी दिल्ली की सड़कों पर स्वाद का जादू आपके इंतज़ार में है. सलीमगढ़ किले के पीछे शहर का पहला नाइटलाइफ़ स्ट्रीट फ़ूड मार्केट जल्द खुलने जा रहा है, जहाँ फ़ूड ट्रक, वैन और कियोस्क पर आप अपने पसंदीदा स्ट्रीट फ़ूड का आनंद ले सकते हैं. यहाँ हर बाइट में दिल्ली की विविधता और स्वाद का असली मज़ा मिलेगा!

दिल्ली में पर्यटन को बढ़ावा देने और राजधानी की नाइटलाइफ़ में नई जान फूंकने के लिए, सलीमगढ़ किले के पास एक नई फ़ूड स्ट्रीट बनाने की तैयारी चल रही है. यह योजना उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना की दिल्ली को पर्यटकों के लिए और अधिक आकर्षक बनाने की महत्वाकांक्षी पहल का हिस्सा है. उम्मीद है कि यह नई फ़ूड स्ट्रीट अगले 10 से 15 दिनों में यानी अक्टूबर महीने तक शुरू हो जाएगी.

एक ही जगह पर मिलेंगे तरह-तरह के खाने के व्यंजन

लाल किले के पीछे सलीमगढ़ किले के एक हिस्से में बन रही यह फ़ूड स्ट्रीट, दिल्ली के मशहूर खाने-पीने के व्यंजन एक ही जगह पर उपलब्ध कराएगी. पाव भाजी, बर्गर, मोमोज, चाट-पकौड़े से लेकर छोले-भटूरे तक, आप हर लज़ीज़ खाने का लुत्फ़ उठा सकेंगे. निगम ने विक्रेताओं के लिए आवेदन पहले ही आमंत्रित कर लिए हैं, और अब चुनिंदा रेहड़ी-पटरी वालों और जाने-माने दुकानदारों को अस्थायी फ़ूड ठेले और फ़ूड वैन लगाने की अनुमति दी जाएगी.

पुरानी दिल्ली के ऐतिहासिक और मशहूर बाज़ार

रोज़ाना 50 विक्रेताओं को अपने व्यंजन बेचने की अनुमति होगी.

इस बाज़ार में रोज़ाना लगभग 50 विक्रेता अपने व्यंजन बेच सकेंगे. यदि इच्छुक विक्रेताओं की संख्या इस सीमा से अधिक हो जाती है, तो शेष विक्रेताओं को बारी-बारी से भाग लेने का अवसर दिया जाएगा. इससे स्थानीय व्यवसायों को भी काफ़ी लाभ होने की उम्मीद है, क्योंकि पर्यटक और दिल्लीवासी विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों का स्वाद ले सकेंगे.

खाऊ गली शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक खुली रहेगी

लोग शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक खाऊ गली में स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले सकेंगे. इससे वे दिन भर की थकान के बाद यहाँ आकर दिल्ली की गलियों के स्वाद का आनंद ले सकेंगे। ख़ास बात यह है कि लोगों की सुविधा के लिए बिजली और अस्थायी सार्वजनिक शौचालय भी बनाए जा रहे हैं.

इस नई पहल से दिल्ली की पहचान उसकी ऐतिहासिक विरासत से आगे बढ़कर उसके खान-पान और नाइटलाइफ़ तक भी पहुँचने की उम्मीद है. अपने उद्घाटन के तुरंत बाद, खाऊ गली दिल्ली के पर्यटन मानचित्र में एक नई रौनक जोड़ देगी.

