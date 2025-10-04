केजरीवाल का ‘शीश महल’ अब बनेगा स्टेट गेस्ट हाउस, जानिए क्या-क्या मिलेंगी सुविधाएं?
state guest house: दिल्ली की बीजेपी सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों के केंद्र में रहे पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के विवादास्पद बंगले को स्टेट गेस्ट हाउस में बदलने का फैसला करने वाली है.

By: Ashish Rai | Published: October 4, 2025 7:32:52 PM IST

Arvind kejriwal: दिल्ली की भाजपा सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों के केंद्र में रहे पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के विवादास्पद बंगले को राज्य अतिथि गृह में बदलने का फैसला करने वाली है. वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी.

अधिकारियों के अनुसार, अतिथि गृह में एक कैफेटेरिया भी होगा. सिविल लाइंस स्थित 6, फ्लैगस्टाफ रोड स्थित इस बंगले में जल्द ही शहर के अन्य सरकारी भवनों की तरह पारंपरिक व्यंजन परोसने वाली एक कैंटीन भी शुरू हो सकती है. यह सुविधा आम जनता के लिए खुली होगी.

एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के अनुसार, प्रस्ताव में पार्किंग स्थल, प्रतीक्षालय और अन्य सुविधाओं का निर्माण भी शामिल है. सरकार बंगला नंबर 6 को राज्य अतिथि गृह में बदलने के अपने फैसले को अंतिम रूप देने के करीब है.

गेस्ट हाउस में मिलेंगी ये सुविधाएँ

उन्होंने बताया कि इसमें भोजनालय, पार्किंग स्थल और अन्य सुविधाएँ होंगी। इसका उपयोग अन्य राज्य अतिथि गृहों की तरह ही किया जाएगा. यहाँ बैठकें आयोजित की जाएँगी. साथ ही, प्रशिक्षण कार्यशालाओं के लिए आने वाले अधिकारी और मंत्री भी वहाँ सशुल्क रह सकेंगे. इस योजना को अभी उच्च अधिकारियों से अंतिम मंज़ूरी मिलनी बाकी है.

अधिकारी ने बताया कि लगभग 10 कर्मचारियों की एक टीम वर्तमान में बंगले के रखरखाव के लिए तैनात है, जो झाड़ू-पोछा, सफ़ाई और रेफ्रिजरेटर व एयर कंडीशनर जैसे बिजली के उपकरणों के संचालन जैसे दैनिक कार्य करते हैं.

भाजपा ने इसे चुनावी मुद्दा बनाया था 

पिछले कुछ महीनों में, दिल्ली सरकार ने इस आवास के पुनर्निर्माण के लिए कई विकल्प प्रस्तावित किए हैं. भाजपा ने बंगले के नवीनीकरण पर खर्च की गई राशि को एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया. इस घर को “शीश महल” नाम दिया गया था. 2022 में, उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने पीडब्ल्यूडी द्वारा मौजूदा घर के नवीनीकरण में “अनियमितताओं और लागत में वृद्धि” के आरोपों की जांच शुरू की.

