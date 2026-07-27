Karol Bagh MCD  Action: नियम तोड़े तो होगी कार्रवाई! MCD ने करोल बाग में चलाया बुलडोजर, 11 संपत्तियां सील

Delhi News: दिल्ली नगर निगम (MCD) ने राजधानी में अवैध निर्माण और भवन नियमों के उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है. सोमवार को करोल बाग जोन के अलग-अलग इलाकों में निगम ने ध्वस्तीकरण और सीलिंग अभियान चलाया. इस दौरान अवैध निर्माण हटाने के साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वाली 11 संपत्तियों को सील कर दिया गया.

एमसीडी की टीम ने पंजाबी बाग इलाके में अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की. अभियान के दौरान भूतल पर बनाई गई अनधिकृत आरसीसी छत के हिस्सों को तोड़ा गया. गैस कटर की मदद से लोहे की सरियों को काटा गया और पहली मंजिल पर बनी अवैध दीवारों व कॉलम को भी हटाया गया. पूरी कार्रवाई स्थानीय पुलिस की मौजूदगी में शांतिपूर्ण तरीके से पूरी की गई.

11 संपत्तियों पर लगा सील

इसी अभियान के तहत ईस्ट पटेल नगर, वेस्ट पटेल नगर, साउथ पटेल नगर और रंजीत नगर में भी जांच की गई. यहां कई आवासीय भवनों का उपयोग व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा था. नियमों के उल्लंघन मिलने पर एमसीडी ने 11 संपत्तियों को उनके प्रवेश और निकास द्वारों से सील कर दिया.

बेसमेंट में चल रहे थे व्यावसायिक प्रतिष्ठान

एमसीडी के अनुसार, जिन संपत्तियों पर कार्रवाई हुई उनमें कुछ भवनों के बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर का इस्तेमाल व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा था. कई स्थानों पर आवासीय परिसरों में दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और लाइब्रेरी संचालित हो रही थीं, जो निर्धारित नियमों के खिलाफ पाया गया.

नियम तोड़ने वालों पर आगे भी होगी कार्रवाई

दिल्ली नगर निगम ने कहा कि स्वीकृत भवन योजना और भूमि उपयोग से जुड़े नियमों का पालन कराना उसकी प्राथमिकता है. इसी उद्देश्य से राजधानी के सभी जोनों में अवैध निर्माण और आवासीय परिसरों के दुरुपयोग के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा.

MCD की लोगों से अपील