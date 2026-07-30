दिल्ली में बदला ट्रैफिक सिस्टम, कांवड़ यात्रा के लिए जारी हुआ नया रूट प्लान, जानिए कौन-से रास्ते रहेंगे बंद

Kanwar Yatra Delhi Traffic Advisory: भगवान शिव के पवित्र सावन मास के साथ शुरू हुई कांवड़ यात्रा अपने चरम की ओर बढ़ रही है. उत्तराखंड के गोमुख, गंगोत्री और हरिद्वार से पवित्र गंगाजल लेकर लाखों कांवड़िये दिल्ली के रास्ते हरियाणा, राजस्थान और अन्य राज्यों की ओर रवाना हो रहे हैं. श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने व्यापक ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है, ताकि कांवड़ियों की यात्रा सुचारु रूप से पूरी हो सके और आम लोगों को भी अनावश्यक जाम का सामना न करना पड़े. ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक 30 जुलाई से 12 अगस्त तक राजधानी के कई प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक व्यवस्था में बड़े बदलाव लागू रहेंगे. इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था भी पहले से अधिक सख्त कर दी गई है.

30 जुलाई से 12 अगस्त तक भारी वाहनों की एंट्री पर रोक

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कांवड़ यात्रा के दौरान कई प्रमुख मार्गों पर ट्रक और अन्य बड़े कमर्शियल वाहनों की आवाजाही पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया है. यह व्यवस्था 30 जुलाई से 12 अगस्त तक प्रभावी रहेगी. हालांकि, दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को प्रभावित न करने के लिए डीटीसी और अन्य बसों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है.

इन प्रमुख मार्गों पर रहेगा ट्रैफिक प्रतिबंध

यात्रा के दौरान जिन मार्गों पर भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी, उनमें प्रमुख रूप से— अप्सरा बॉर्डर से यमुना ब्रिज तक जीटी रोड,भोपुरा बॉर्डर से सिग्नेचर ब्रिज तक वजीराबाद रोड,विकास मार्ग,पुश्ता रोड,लोनी रोड,आशा राम त्यागी मार्ग (रोड नंबर-66) इन मार्गों पर ट्रकों और बड़े व्यावसायिक वाहनों को प्रवेश नहीं मिलेगा.

भारी वाहनों के लिए तय किए गए वैकल्पिक रूट

ट्रैफिक का दबाव कम करने के लिए दिल्ली पुलिस ने भारी वाहनों को राष्ट्रीय राजमार्गों के जरिए डायवर्ट करने का फैसला किया है. अब ट्रक और अन्य बड़े वाहन एनएच-9 (NH-9) और एनएच-44 (NH-44) जैसे वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करेंगे, जिससे कांवड़ मार्ग पर यातायात सुचारु बना रहे.

9 से 12 अगस्त तक आम वाहनों के लिए भी बंद रहेगा जीटी रोड

कांवड़ यात्रा के चरम के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था और सख्त रहेगी. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार 9 अगस्त सुबह 7 बजे से 12 अगस्त रात 8 बजे तक अप्सरा बॉर्डर से यमुना ब्रिज के बीच पूरा जीटी रोड आम वाहनों के लिए पूरी तरह बंद रहेगा. इस अवधि में केवल कांवड़ यात्रा और आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को ही प्राथमिकता दी जाएगी.

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर कांवड़ियों की एंट्री नहीं

पुलिस ने स्पष्ट किया है कि किसी भी कांवड़िए या उनकी गाड़ियों को दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर चलने की अनुमति नहीं होगी. इस निर्णय का उद्देश्य एक्सप्रेसवे पर तेज गति वाले यातायात को सुरक्षित बनाए रखना और संभावित दुर्घटनाओं से बचाव करना है.

आम लोगों को क्या सलाह दी गई है?

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि यात्रा पर निकलने से पहले ट्रैफिक की स्थिति की जानकारी जरूर लें. लोगों को सलाह दी गई है कि प्रतिबंधित मार्गों से बचें, अतिरिक्त समय लेकर घर से निकलें और ट्रैफिक पुलिस के निर्देशों का पालन करें ताकि अनावश्यक परेशानी से बचा जा सके.

सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस पूरी तरह अलर्ट

कांवड़ यात्रा को देखते हुए राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत कर दी गई है. उत्तर, उत्तर-पूर्व, पूर्व, मध्य और बाहरी दिल्ली समेत कई जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है. उत्तर-पूर्व दिल्ली में सात प्रमुख प्रवेश मार्गों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है, जहां से बड़ी संख्या में कांवड़िये राजधानी में प्रवेश करते हैं.

पीसीआर, क्विक रिस्पॉन्स टीम और फायर सर्विस भी तैयार

यात्रा मार्गों पर जगह-जगह पुलिस की पीसीआर वैन, क्विक रिस्पॉन्स टीम (QRT) और सहायता शिविर लगाए गए हैं. किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए दिल्ली फायर सर्विस के सभी प्रमुख स्टेशनों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है. इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने पड़ोसी राज्यों की पुलिस के साथ समन्वय स्थापित किया है, ताकि पूरी कांवड़ यात्रा शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न हो सके.