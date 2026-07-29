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‘क्या आप अपनी बेटी को ऐसा सिखाएंगे?’ ‘जेनरेशन गटर’ विवाद पर फिर भड़कीं कंगना रनौत, कह दी बड़ी बात!

'जेनरेशन गटर' वाले बयान पर मचे भारी बवाल के बाद अब बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने इंस्टाग्राम पर वीडियो जारी कर सफाई दी है. जानिए उन्होंने मीडिया, फेमिनिस्ट्स और Gen-Z पर क्या-क्या कहा.

By: Shivani Singh | Published: July 29, 2026 8:32:03 PM IST

‘क्या आप अपनी बेटी को ऐसा सिखाएंगे?’ ‘जेनरेशन गटर’ विवाद पर फिर भड़कीं कंगना रनौत, कह दी बड़ी बात!


कंगना रनौत के बयान और कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के बीच हुई यह बहस अब एक नए विवाद का रूप ले चुकी है. जब एक तरफ युवा छात्र नीट (NEET) पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दे पर सवाल उठा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ यह पूरा मामला अब शब्दों की मर्यादा और राजनीतिक भाषा के गिरते स्तर पर आकर टिक गया है.

आइए समझते हैं कि आखिर यह पूरा विवाद कैसे शुरू हुआ, किसने क्या कहा, और क्यों यह भारत के युवाओं के बीच चर्चा का विषय बन गया है.

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चौतरफा आलोचनाओं का सामना करने के बाद, कंगना ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो जारी कर इस पूरे मुद्दे पर अपना पक्ष रखा है. उन्होंने मीडिया और कुछ फेमिनिस्ट्स पर सीधे आरोप लगाते हुए कहा कि वे सड़कों पर होने वाले अभद्र व्यवहार को बढ़ावा दे रहे हैं.

क्या आप अपनी बेटी को ऐसा व्यवहार सिखाएंगे?

कंगना एक नए वीडियो में सवाल उठाते हुए कहा, ‘एक्सक्यूज़ मी, क्या आप अपनी बेटी को इस तरह का व्यवहार करना सिखाएंगे?’ उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग सड़कों पर बच्चों, बुज़ुर्गों और महिलाओं के सामने किए जाने वाले अभद्र व्यवहार को ‘सामान्य’ बनाने की कोशिश कर रहे हैं. कंगना के मुताबिक, ऐसे आचरण को आज़ादी का नाम देकर सही नहीं ठहराया जा सकता.

‘जेनरेशन गटर’ वाले बयान पर सफ़ाई

कंगना ने साफ़ किया कि उनका इरादा पूरी Gen-Z पीढ़ी को निशाना बनाने का नहीं था. उन्होंने कहा कि वह उन Gen-Z युवाओं की बहुत इज़्ज़त और तारीफ़ करती हैं जो स्टार्टअप्स बना रहे हैं या NEET जैसी कठिन प्रतियोगी परीक्षाओं में दिन-रात मेहनत कर सफलता हासिल कर रहे हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि ‘जेनरेशन गटर शब्द उन्होंने केवल उन युवाओं के लिए इस्तेमाल किया था जो सड़कों पर अभद्र भाषा, अश्लील व्यवहार और सार्वजनिक स्थानों पर मर्यादा लांघने का काम कर रहे हैं.

‘हमारी संस्कृति में ऐसा व्यवहार स्वीकार्य नहीं’

संस्कृति और सामाजिक मूल्यों का ज़िक्र करते हुए कंगना ने कहा कि भारतीय समाज में ऐसी चीज़ों को सामान्य नहीं माना जा सकता. ‘हमारी संस्कृति में, हम ऐसा व्यवहार स्वीकार नहीं करते जो बच्चों को समय से पहले सेक्सुअलाइज़ करता हो. इससे बड़ों के सामने शर्मिंदगी महसूस होती है. हम इसे कभी भी आम बात नहीं बनने देंगे.’

‘फेमिनाज़ी’ पर हमला और गरिमा की सीमाएं

वीडियो के अंत में कंगना ने फेमिनाज़ी’ शब्द का इस्तेमाल करते हुए कहा कि कुछ लोग युवाओं को “जानवरों जैसा व्यवहार” करने की तरफ धकेल रहे हैं, जबकि जीवन का असली मकसद विकास और सुधार होना चाहिए, न कि पतन.

उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि व्यक्तिगत आज़ादी (Personal Liberty) का मतलब यह नहीं है कि आप दूसरों की गरिमा और सामाजिक मर्यादा का उल्लंघन करें.

विवाद की शुरुआत कैसे हुई?

इस पूरे हंगामे की शुरुआत तब हुई जब बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने नीट पेपर लीक के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शनों पर अपनी प्रतिक्रिया दी. सोशल मीडिया और रील्स पर चल रहे वीडियो का हवाला देते हुए कंगना ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर प्रदर्शनकारियों पर जमकर निशाना साधा.

कंगना ने विरोध प्रदर्शनों की रील्स को क्रैस (अशिष्ट) और उबकाई आने जैसा (puke-inducing) करार दिया. उन्होंने लिखा कि उन्होंने अपनी जिंदगी में एक जगह इतनी बदसूरती कभी नहीं देखी. इसके साथ ही उन्होंने प्रदर्शनकारियों की परवरिश पर सवाल उठाते हुए पूछा कि इन्हें कौन जन्म दे रहा है और पाल रहा है.

प्रदर्शनकारियों के साथ हुई हाथापाई का बचाव करते हुए कंगना ने कहा, ‘जब बोलते हो तो सुनना भी पड़ेगा.’ उनका इशारा था कि अगर आप भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो आपको कड़े जवाब के लिए भी तैयार रहना होगा.

‘जनरेशन गटर’ वाले बयान से बढ़ा विवाद

यह मामला तब और तूल पकड़ गया जब कंगना ने एक और पोस्ट शेयर करते हुए युवाओं (खासकर पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित महिलाओं) पर बेहद तीखा हमला बोला. उन्होंने इस पीढ़ी के युवाओं के लिए ‘जनरेशन गटर’ (Generation Gutter) शब्द का इस्तेमाल किया.

कंगना ने अपने पोस्ट में लिखा कि इन युवाओं के पास सिस्टम को देने के लिए कुछ नहीं है, ये पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं और यह भी कह दिया कि ये इतने खराब हैं कि गृहस्थी भी नहीं संभाल सकते. उन्होंने युवाओं पर नशे, शराब और अश्लीलता को बढ़ावा देने का आरोप लगाया.

Tags: CJPkangana ranaut
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