Delhi Crime: बेटे के जन्म की खुशी में थी पार्टी, बख्शीश को लेकर हुआ विवाद, किन्नरों के साथ आए युवक ने बच्चे के पिता की कर दी हत्या

Delhi Crime News: दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में बेटे के जन्म की खुशी में आयोजित पार्टी उस समय मातम में बदल गई, जब नेग को लेकर हुए विवाद में किन्नरों के साथ आए एक युवक ने बच्चे के पिता की चाकू घोंपकर हत्या कर दी. इस खौफनाक वारदात से गुस्साए लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया. आरोपी को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई की गई. भीड़ के कब्जे में फंसे आरोपी को छुड़ाने के लिए कई थानों की फोर्स और अतिरिक्त बल मौके पर बुलाना पड़ गया.

आरोप है कि गुस्साई भीड़ ने पुलिस की कई बाइक और एक गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया. पुलिस ने किसी तरह आरोपी को अपने कब्जे में लिया और लोगों को समझा बुझाकर शांत किया. हालांकि, अभी भी मौके पर भारी सुरक्षाबल तैनात है.

मृतक जय सिंह के ससुर भी घायल

पुलिस के मुताबिक मरने वाले की पहचान जय सिंह उम्र 22 साल के तौर पर हुई है. हमले के दौरान बीच बचाव में जय सिंह के ससुर बिट्टू सिंह उम्र 45 साल और चचेरे ससुर गुड्डू सिंह उम्र 41 साल भी चाकू लगने से घायल हो गए. पुलिस ने इस बाबत केस दर्ज कर एक किन्नर और उसके साथ आए युवक सोनू को पकड़ लिया है.

सोनू भीड़ की पिटाई में घायल हुआ है और उसका जीटीबी अस्पताल में इलाज चल रहा है. पुलिस दूसरे आरोपियों की तलाश कर रही है. पुलिस घटनास्थल के आसपास सीसीटीवी कैमरो की फुटेज भी खंगाल रही है.

महज 13 दिन पहले घर में गूंजी थी किलकारी

पुलिस के मुताबिक, जय सिंह कल्याणपुरी के 11 ब्लॉक में परिवार के साथ रहता था. उसकी शादी करीब दो साल पहले गुरप्रीत कौर से हुई थी. करीब 13 दिन पहले ही गुरप्रीत ने एक बेटे का जन्म दिया. नवजात के आने से परिवार में खुशी का माहौल था. बच्चे के नाना बिट्टू सिंह ने इसी खुशी में बुधवार रात अपने घर पर पार्टी रखी थी.

जय सिंह भी गुरुग्राम में सरिया बांधने का काम करने के बाद शाम करीब सात बजे घर लौट आया था और पार्टी की तैयारियों में जुट गया. देर रात रिश्तेदार और परिवार के लोग जश्न मना रहे थे. जय सिंह भी अपने ससुर और अन्य रिश्तेदारों के साथ गली में मौजूद था. इसी दौरान चार-पांच किन्नर वहां नवजात के जन्म पर नेग लेने पहुंचे.

किन्नर को थप्पड़ मारे जाने के बाद बढ़ा विवाद

नेग की रकम को लेकर परिवार और किन्नरों के बीच कहासुनी शुरू हो गई. देखते ही देखते विवाद हाथापाई तक पहुंच गया. आरोप है कि इसी दौरान जय सिंह की ओर से मौजूद किसी युवक ने एक किन्नर को थप्पड़ मार दिया. इसके बाद विवाद और बढ़ गया. किन्नरों के साथ आए चालक सोनू ने अचानक चाकू निकाल लिया और जय सिंह के पेट और सीने पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया.

जय सिंह को बचाने के लिए उसके ससुर बिट्टू सिंह और चचेरे ससुर गुड्डू सिंह आगे आए तो आरोपी ने उन पर भी चाकू से हमला कर दिया. चाकू लगने से जय सिंह गंभीर रूप से घायल होकर वहीं गिर पड़ा. पार्टी में मौजूद लोगों में चीख-पुकार मच गई. इस वारदात से गुस्साए लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई. भीड़ ने सोनू को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई शुरू कर दी.