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Delhi: पिता ही निकला बेटे का हत्यारा, डॉक्टर के पास ले जाने के बहाने कंटेनर में ले जाकर उतारा मौत के घाट, चौंकाने वाली है वजह

Delhi News: 23 अगस्त 2026 की शाम करीब 7:13 बजे कालिंदी कुंज थाना पुलिस को एक सुनसान कंटेनर के अंदर अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने की सूचना मिली थी. मृतक के सिर पर चोट के निशान थे और शव के पास खून के धब्बों वाला एक कंक्रीट का पत्थर भी पड़ा मिला था.

By: Hasnain Alam | Published: August 30, 2026 12:27:28 AM IST

दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में बेटे की हत्या के मामले में पिता समेत दो गिरफ्तार
दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में बेटे की हत्या के मामले में पिता समेत दो गिरफ्तार


दिल्ली में साउथ ईस्ट जिले की पुलिस ने एक ब्लाइंड और सनसनीखेज हत्या के मामले का खुलासा करते हुए मरने वाले के पिता समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान 64 साल तालुकदार अंसारी और 49 साल के मोहम्मद वसीम उर्फ अकरम के रूप में हुई है. पुलिस के मुताबिक, मृतक 38 साल का गुल हसन, आरोपी तालुकदार अंसारी का बेटा था.

पुलिस के अनुसार, 23 अगस्त 2026 की शाम करीब 7:13 बजे कालिंदी कुंज थाना पुलिस को एक सुनसान कंटेनर के अंदर अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने की सूचना मिली थी. यह कंटेनर स्थानीय तौर पर ‘बबलू का कंटेनर’ के नाम से जाना जाता है और NTPC की दीवार से सटा हुआ, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से करीब 500 मीटर पूर्व कच्ची कॉलोनी, गली नंबर-1 के पास स्थित है.

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मौके पर पहुंची पुलिस को कंटेनर के अंदर एक व्यक्ति का शव मिला. मृतक के सिर पर चोट के निशान थे और शव के पास खून के धब्बों वाला एक कंक्रीट का पत्थर भी पड़ा मिला. शुरुआती जांच में बाएं कनपटी के हिस्से पर चोट पाई गई, जो इनिशियल जांच में पत्थर से वार किए जाने के कारण होने की आशंका जताई गई. मृतक की पहचान उस समय नहीं हो सकी थी. इसके बाद कालिंदी कुंज थाने में हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई.

CCTV फुटेज ने खोला हत्या का राज

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने चार स्पेशल टीमों का गठन किया और मृतक की पहचान के साथ आरोपियों की तलाश शुरू की. पुलिस टीमों ने घटनास्थल और आसपास के इलाकों की CCTV फुटेज खंगाली. कैमरा-टू-कैमरा ट्रैकिंग के जरिए मृतक की गतिविधियों और आवाजाही का पता लगाया गया.

कई दिनों तक चले CCTV विश्लेषण के दौरान पुलिस को अहम सुराग मिला. फुटेज में मृतक दो अन्य लोगों के साथ दिखाई दिया. अलग-अलग कैमरों की फुटेज को जोड़कर बनाई गई मूवमेंट ट्रेल से पता चला कि गुल हसन दोनों संदिग्धों के साथ घटनास्थल की ओर गया था, लेकिन वहां से वापस लौटता हुआ दिखाई नहीं दिया.

जांच आगे बढ़ने पर दोनों संदिग्धों की लोकेशन गोविंदपुरी स्थित एक सिलाई फैक्ट्री तक पहुंची. इसके बाद पुलिस ने तालुकदार अंसारी और मोहम्मद वसीम उर्फ अकरम को गिरफ्तार कर लिया.

डॉक्टर के पास ले जाने के बहाने सुनसान जगह पर ले गए

पूछताछ में पुलिस को पता चला कि गुल हसन मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या स्किजोफ्रेनिया से पीड़ित था. पुलिस की अब तक की जांच के अनुसार, आरोपियों ने कथित तौर पर उसे डॉक्टर के पास ले जाने के बहाने सुनसान कंटेनर के पास पहुंचाया.

पुलिस के मुताबिक, वहां पहुंचने के बाद मोहम्मद वसीम उर्फ अकरम ने कथित तौर पर गुल हसन के सिर पर पत्थर से वार किया. इसके बाद उसके पिता तालुकदार अंसारी ने भी कथित तौर पर उस पर वार किए.

आरोप है कि इसके बाद कपड़े के बचे हुए टुकड़ों से बनाई गई रस्सी से गुल हसन का गला घोंट दिया गया, जिससे उसकी मौत हो गई. वारदात के बाद शव को सुनसान कंटेनर के अंदर छोड़ दिया गया.

आरोपियों की निशानदेही पर बरामदगी

पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किए जाने का आरोपित कंक्रीट का पत्थर, वारदात के समय पहने गए बताए जा रहे खून से सने कपड़े और गला घोंटने में इस्तेमाल की गई कपड़े के टुकड़ों से बनी सूती रस्सी बरामद की है.

पुलिस का कहना है कि हत्या के पीछे के पूरे मकसद का पता लगाने के लिए जांच जारी है. वारदात की पुष्टि फोरेंसिक और टेक्निकल एविडेंस से की जा रही है. साथ ही अंतिम मेडिकल राय और अन्य महत्वपूर्ण एविडेंस भी जुटाए जा रहे हैं.

इस ब्लाइंड मर्डर केस को सुलझाने में कालिंदी कुंज थाना, स्पेशल स्टाफ, नारकोटिक्स और AATS टीमों ने संयुक्त रूप से काम किया. पुलिस ने CCTV विश्लेषण, तकनीकी निगरानी, फील्ड इंटेलिजेंस और लगातार जांच के जरिए मृतक की पहचान से लेकर आरोपियों की गिरफ्तारी तक की कड़ी जोड़ने में कामयाबी हासिल की है.

Tags: crime newsdelhi news
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