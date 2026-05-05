Kachha Baniyan Gang: अलर्ट! दस साल बाद दिल्ली में लौटा कच्छा-बनियान गैंग, एनकाउंटर के बाद 6 बदमाश गिरफ्तार

Delhi Kachha Baniyan Gang: दिल्ली में कच्छा-बनियान गैंग फिर से लौट आया है. मालवीय नगर थाना के एक फ्लैट में तीन लोग घुसे और चोरी की वारादात को अंजाम दिया. इसके लिए पुलिस ने जांच शुरू की, तब जाकर कच्छा-बनियान गैंग का खुलासा हुआ. जांच की गई टीम की ओर से कुछ लोकेशन पर छापेमारी भी की गई. इस दौरान साउथ जिले की एएटीएस टीम को एक गुप्त जानकारी मिली कि मालवीय नगर इलाके में हुई चोरी की वारदात से जुड़े लोग पार्क मे मौजूद हैं.

ऐसे में टीम बदमाशों को पकड़ने पहुंची और मुठभेड़ हो गई. मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 6 बदमाशों को गिरफ्तार कल लिया. सभी आरोपी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं. आगे की जांच जारी है.

गैंग में इनामी बदमाश भी शामिल

एनकाउंटर के दौरान तीन बदमाशों ने पुलिस टीम पर करीब 6 राउंड फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने 8 राउंड फायरिंग की. जवाबी कार्रवाई में तीनों बदमाशों के पैरों में गोली लगी. घायल बदमाशों की पहचान निर्मल उर्फ निखिल, अंबर उर्फ डेविन और सम्राट उर्फ समर उर्फ काला के रूप में हुई है. दिल्ली पुलिस ने बताया कि गैंग में 10 हजार का इनामी बदमाश भी मौजूद है.

कच्छा-बनियान गैंग साल 1990 से एक्टिव है. ये गैंग खास तौर से वारदात के पहले अपनी बॉडी पर तेल और ग्रीस लगाकर वारदात को अंजाम देते थे, जिससे कि ये पकड़े न जा सके.

किन घरों को टारगेट करता था कच्छा-बनियान गैंग

ये गैंग खास तौर से पार्क के पास बने फ्लैट या घरों को टारगेट करते थे और ज्यादातर रेलवे स्टेशन या फ्लाईओवर के नीचे रहते थे, ताकि भीड़ में छुप सके. साथ ही पहचान छुपाकर रखते थे.

दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक साल 1990-91 में गैंग को पकड़ने के बाद, उस समय ऐसी वारदातें रुक गई थीं. गिरोह का मुख्य आतंक 90 के दशक में था, लेकिन इसके सदस्य बीच-बीच में दिल्ली-एनसीआर के बाहरी इलाकों जैसे अलीपुर में फिर से एक्टिव होते रहे हैं. साल 2026 में करीब दस साल बाद दिल्ली के इस लूट में कच्छा-बनियान गिरोह का कनेक्शन सामने आया है.