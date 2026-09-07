JNU: ज्यादा नंबर चाहिए तो, करीब आना… WhatsApp मैसेज से खुला ऐसा राज़, 11 छात्राओं ने प्रोफेसर की खोल दी पोल-पट्टी

JNU Professor Allegations: जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) में एक प्रोफेसर के खिलाफ लगे गंभीर आरोपों ने कैंपस में हलचल बढ़ा दी है. मामला किसी औपाचारिक शिकायत से नहीं, बल्कि एक WhatsApp ग्रुप में शेयर किए गए एक छात्रा के अनुभव से सामने आने की बात कही जा रही है. मई में वाइवा परीक्षा के बाद एक छात्र ने कथित तौर पर अपने अनुभव के बारे में ग्रुप में बताया, जिसके बाद कई दूसरे छात्रों ने भी इसी तरह के अनुभव साझा किए.

मामला आगे बढ़ा तो कुल 11 छात्राओं ने यूनिवर्सिटी की Internal Complaints Committee (ICC) का रुख किया. छात्रों ने प्रोफेसर पर गलत व्यवहार, उस तरह की गंदी बाते और खुद के साथ निजी नजदीकी के बदले ज्यादा अंक देने की पेशकश जैसी गंभीर आरोप लगाए हैं.

क्या है पूरा मामला?

छात्रों की शिकायत के मुताबिक, विवाद की शुरुआत मई के पहले सप्ताह में हुए वाइवा एग्जाम के बाद हुई. परीक्षा के बाद एक छात्रा ने WhatsApp ग्रुप में कथित तौर पर अपने साथ हुए व्यवहार का जिक्र किया. इसके बाद दूसरे छात्राओं ने प्रोफेसर पर वाइवा के दौरान गंदी और निजी प्रकृति की टिप्पणियां करने का आरोप लगाया. छात्राओं को संकेत दिया गया कि यदि वे प्रोफेसर के करीब आए और जैसा वह कहता है वैसा करें, तो उन्हें ज्यादा अंक मिल सकते हैं. यही आरोप इस पूरे मामले का सबसे गंभीर पहलू माना जा रहा है. इसके बाद मामला विश्वविद्यालय की ICC तक पहुंचा.

11 छात्रों ने ICC से की शिकायत

मामला सामने आने के बाद करीब 11 छात्रों ने JNU की ICC से संपर्क किया. छात्राओं ने प्रोफेसर के व्यवहार को लेकर अलग-अलग शिकायतें दर्ज कराईं. शिकायतों में मुख्य तौर पर ये आरोप सामने आए हैं-

वाइवा के दौरान अनुचित और निजी टिप्पणियां करने का आरोप.

निजी नजदीकी के बदल ज्याद अंक देने की कथित पेशकश.

छात्राओं से साथ उस टाइप की आपत्तिजनक बातचीत करने का आरोप.

क्लास के दौरान भी गलत और असहज करने वाली टिप्पणियां करने का आरोप.

कैंपस स्थित अपने घर पर होने वाली पार्टियों में छात्राओं को बुलाने और वहां कथित तौर पर छेड़छाड़ रखने का आरोप.

45 दिन की छुट्टी के बाद फिर चर्चा में आया मामला

शिकायत दर्ज होने के बाद विश्वविद्यालय में करीब 45 दिनो का सेमेस्टर ब्रेक भी रहा. जुलाई में जब छात्राएं दोबारा कैंपस लौटीं और क्लास शुरू हुईं, तो यह मामला फिर चर्चा में आने लगा. बताया जा रहा है कि इसके बाद एक और शिकायत सामने आई. फिर कुछ सीनियर छात्राओं सहित अन्य छात्राओं ने भी कथित तौर पर इसी तरह के आरोप लगाए.

ICC ने क्या कहा?

ICC ने इस मामले पर कमेंट करने से मना कर दिया है, यह कहते हुए कि शिकायत एक अंदरूनी मामला है और अभी इसकी जांच चल रही है. JNU एडमिनिस्ट्रेशन ने भी आरोपों पर कोई कमेंट नहीं किया है.

JNU से पहले भी सामने आ चुका है ऐसा मामला

यह मामला JNU द्वारा एक सीनियर फैकल्टी मेंबर से जुड़े एक और शोषण मामले में कार्रवाई करने के बाद आया है. पिछले साल अप्रैल में, यूनिवर्सिटी की एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने अलग-अलग मामलों में चार कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया था, जिसमें शोषण के आरोपी एक फैकल्टी मेंबर भी शामिल था.

फैकल्टी मेंबर की पहचान स्कूल ऑफ़ इंटरनेशनल स्टडीज़ के सीनियर प्रोफेसर स्वर्ण सिंह के तौर पर हुई. उस समय उस मामले से वाकिफ एक अधिकारी के मुताबिक, उन्हें जापान एम्बेसी के एक जापानी अधिकारी से जुड़े आरोपों के चलते नौकरी से निकाल दिया गया था.