Jantar Mantar Protest: महिला पत्रकार से उत्पीड़न में घिरे ACP विवेक भगत! दिल्ली सरकार ने रोक दिया प्रमोशन

Jantar Mantar Protest: दिल्ली गृह विभाग द्वारा सोमवार (05 अक्टूबर, 2026) को जारी एक सामान्य आदेश में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ़ पुलिस (कनॉट प्लेस) विवेक भगत को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ़ पुलिस के पद पर प्रमोट किया गया था, लेकिन बाद में अधिकारी के अनुरोध पर इस आदेश को रोक दिया गया है. यह घटनाक्रम उस पुलिस शिकायत के दो दिन बाद हुआ है जिसमें एक महिला पत्रकार ने उन पर जंतर-मंतर के पास एक विरोध प्रदर्शन की रिपोर्टिंग के दौरान यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था. इसका कथित तौर पर वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है, हालांकि https://www.inkhabar.com/ इसकी पुष्टि नहीं करता है.

दिल्ली सरकार ने सोमवार देर रात X पर एक पोस्ट में कहा कि विवेक भगत ने अनुरोध किया था कि जब तक इस मामले में पूरी जांच नहीं हो जाती तब तक वो नया पदभार न संभालें. सरकार ने कहा कि इसके परिणामस्वरूप विवेक भगत के संबंध में आदेश में बदलाव किया जा रहा है, लेकिन यह बाकी अधिकारियों पर लागू होगा.

आदेश में कहा गया था कि सरकारी कामकाज के हित में तत्काल प्रभाव से 12 DANIPS अधिकारियों को एडिशनल DCP रैंक पर प्रमोट किया गया था. इन पोस्टिंग में 2018 बैच के DANIPS अधिकारी भगत को नई दिल्ली जिले में सब-डिविजनल पुलिस ऑफिसर का प्रभार दिया जाना शामिल था. जंतर-मंतर पर CEC के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान महिला पत्रकार के साथ यौन उत्पीड़न के आरोपी दिल्ली पुलिस अधिकारी का प्रमोशन हुआ, इसको लेकर भी सोशल मीडिया पर कई लोग सवाल उठा रहे हैं. वहीं, पत्रकार की शिकायत पर अभी तक कोई FIR दर्ज नहीं हुई है.

प्रदर्शन से पहले किया था प्रमोशन के लिए अनुमोदन

उधर, पुलिस का कहना है कि प्रमोशन की रिक्वेस्ट विरोध प्रदर्शन की घटना से पहले की है. इस बाबत एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने कहा कि इसके लिए रिक्वेस्ट बहुत पहले भेजी गई थी. यह विरोध प्रदर्शन और मामले से पहले की बात है. दरअसल, शिकायत में महिला पत्रकार ने कहा कि शनिवार (03 अक्टूबर, 2025) को मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान जब वह AISA कार्यकर्ता की हिरासत का वीडियो बना रही थीं, तब विवेक भगत ने कथित तौर पर उन्हें गलत तरीके से छुआ और फिर धक्का दिया.

अब तक दर्ज नहीं हु्ई FIR

महिला पत्रकार ने उसी दिन पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी. अब तक कोई FIR दर्ज नहीं की गई है. रविवार को पुलिस ने कहा कि उनके मामले को, अन्य पत्रकारों के दो और आरोपों के साथ निष्पक्ष जांच के लिए क्राइम ब्रांच को भेज दिया गया है. यहां पर बता दें कि सोमवार को एडिशनल PRO नेहा यादव ने कहा कि पुलिस ने शनिवार की कथित घटना से संबंधित नकली, AI-जनरेटेड कंटेंट बनाने और फैलाने के आरोप में एक व्यक्ति को पकड़ा है.