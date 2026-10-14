Jantar Mantar Protest: जंतर मंतर पर जबरन एंट्री लेने वाले CJP के सौरव दास और आशुतोष रांका पहुंचे तिहाड़ जेल!

Jantar Mantar Protest: दिल्ली के जंतर मंतर पर जबरन प्रवेश करने वाले कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के सौरव दास और आशुतोष रांका को कोर्ट के आदेश के तिहाड़ जेल भेज दिया गया है. बुधवार (14 अक्टूबर, 2026) को एक स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेताओं सौरव दास और आशुतोष रंका को पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया. वहीं, CJP नेता अजिंक्य शिंदे को पर्सनल बॉन्ड पर रिहा कर दिया गया. एक दिन पहले ही ये दोनों संगठन के कई अन्य लोगों के साथ, जंतर-मंतर के उस विरोध स्थल में घुस गए थे, जिसे डी-नोटिफाई (विरोध प्रदर्शन के लिए प्रतिबंधित) कर दिया गया था. दिल्ली पुलिस ने सौरव दास और आशुतोष रंका को मंगलवार को हिरासत में ले लिया था.

CJP ओर से पेश वकील अभिष्ट हेला ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने दलील दी कि उन दोनों ने लोगों को जंतर-मंतर पहुंचने का आह्वान किया था, जिससे उन्होंने आपराधिक रूप से बिना इजाज़त घुसने (क्रिमिनल ट्रेसपास) का काम किया. साथ ही. उन्होंने शांति भंग न करने के लिए रविवार को दिल्ली कैंट पुलिस स्टेशन में स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने जो बॉन्ड साइन किया था, उसका भी उल्लंघन किया.

वकील ने आगे बताया कि पुलिस ने मजिस्ट्रेट के सामने दलील दी कि ऐसी आशंका थी कि अगर आरोपी बाहर रहते हैं तो वे कोई अपराध कर सकते हैं. मंगलवार सुबह, CJP के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास और राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया. उन्होंने जंतर-मंतर के बंद गेट फांदकर अंदर प्रवेश किया था, जबकि एक दिन पहले ही इस जगह का ‘विरोध प्रदर्शन स्थल’ का दर्जा खत्म कर दिया गया था.

हिरासत में लिए जाने के कुछ ही देर बाद आशुतोष रांका ने अपने X हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया. इसमें वे और सौरव दास, संगठन के राष्ट्रीय संगठन प्रभारी अजिंक्य शिंदे के साथ जंतर-मंतर के बंद गेट पर चढ़ते और अंदर जाते दिख रहे हैं, जिसके बाद वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोका और पकड़ लिया. CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके ने संगठन के सदस्यों की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया देते हुए पूछा कि क्या तिरंगा फहराना उनकी गलती थी.

वहीं, अभिजीत दिपके ने X पर कहा कि आशु और सौरव को 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. उनकी गलती क्या थी? जंतर-मंतर पर तिरंगा फहराना. थोड़ी हिम्मत दिखाइए, @narendramodi। अगर आप असहमति को कुचलने के लिए इतने ही दृढ़ हैं, तो इन कायरतापूर्ण तरीकों की आड़ लेने के बजाय आधिकारिक तौर पर आपातकाल घोषित करने का साहस दिखाइए.

सौरभ दास और आशुतोष रांका ने जंतर-मंतर में किया प्रवेश

सौऱभ दास और आशुतोष रांका कम से कम 10 अन्य लोगों के साथ आए थे और उनमें से कुछ मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए राष्ट्रीय ध्वज लेकर जंतर-मंतर में प्रवेश करने में सफल रहे. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि उन सभी को हिरासत में ले लिया गया है. वीडियो में आशुतोष रांका और अन्य लोग ‘भारत माता की जय’ और ‘ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दो’ के नारे लगाते हुए दिखाई दिए. बाद में सौरव दास ने X पर कहा कि उन्हें जाफरपुर पुलिस स्टेशन ले जाया गया है.

CJP के संस्थापक ने X पर कहा- तिरंगा लिए हुए ‘कॉकरोच’ आज सुबह जल्दी जंतर-मंतर में घुस गए, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया. सौरव दास, आशुतोष रांका और अजिंक्य शिंदे को जंतर-मंतर में घुसने के लिए हिरासत में लिए जाने के बाद दिपके ने अपनी X पोस्ट में कहा- ‘आप विरोध को डी-नोटिफाई (मान्यता खत्म) नहीं कर सकते. जंतर-मंतर से विरोध-प्रदर्शन वाली जगह का दर्जा छीना गया.

लुटियंस दिल्ली में जंतर-मंतर पर विरोध-प्रदर्शन करने की कोशिश उस समय हुई, जब इसे विरोध-प्रदर्शन के लिए तय जगह के तौर पर दी गई मान्यता रद्द कर दी गई थी. सोमवार को दिल्ली पुलिस के एक सर्कुलर में शहर में अलग-अलग जगहों पर प्रदर्शन करने के लिए तीन नई जगहों की लिस्ट जारी की गई. इस लिस्ट में जंतर-मंतर शामिल नहीं था, जहां CJP ने जून और जुलाई में बड़ा आंदोलन किया था, जिसके बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफ़ा देना पड़ा था. सर्कुलर के मुताबिक, गृह मंत्रालय ने मौजूदा तय जगह की जगह नागरिकों के विरोध-प्रदर्शन या रैली करने के लिए दूसरी सही जगहों की जांच करने के लिए एक कमेटी बनाई थी.

प्रदर्शन के लिए सुझाई गईं 3 जगहें

कमेटी की सिफारिशों के आधार पर, जंतर-मंतर को विरोध-प्रदर्शन की जगह के तौर पर दी गई मान्यता रद्द कर दी गई है. इसमें तीन नई जगहों – रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और शाहदरा में CBD मैदान – का ज़िक्र किया गया है. इस साल जून से जंतर-मंतर युवाओं के विरोध-प्रदर्शन का केंद्र रहा है. इसकी अगुवाई अभिजीत दिपके की बनाई ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) ने की थी. इस आंदोलन के कारण परीक्षा में कथित गड़बड़ियों को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफ़ा देना पड़ा था.