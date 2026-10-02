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Delhi Metro: Jantar Mantar Protest से पहले मेट्रो पर असर, इन 11 स्टेशनों पर नहीं मिलेगी एंट्री-एग्जिट

Delhi Metro: दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने शुक्रवार को घोषणा की कि ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) और आम आदमी पार्टी (AAP) के जंतर-मंतर पर होने वाले विरोध प्रदर्शन को लेकर सुरक्षा बढ़ा दी गई है,

By: Heena Khan | Published: October 2, 2026 9:06:55 AM IST

Delhi Metro
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Delhi Metro: दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने शुक्रवार को घोषणा की कि ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) और आम आदमी पार्टी (AAP) के जंतर-मंतर पर होने वाले विरोध प्रदर्शन को लेकर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, इसलिए अगली सूचना तक 11 मेट्रो स्टेशनों पर एंट्री और एग्जिट की सुविधाएं बंद रहेंगी. HT ने पहले बताया था कि ये पाबंदियां राजघाट और विजय घाट पर गांधी जयंती के कार्यक्रमों के साथ लगाई गई हैं, और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस सुबह 5 बजे से 11 बजे तक सेंट्रल दिल्ली में खास इंतजाम कर रही है.

इन स्टेशनों पर एंट्री और एग्जिट बंद 

1. जनपथ
2. पटेल चौक
3. सेंट्रल सेक्रेटेरिएट
4. राजीव चौक
5. सेवा तीर्थ
6. मंडी हाउस
7. लोक कल्याण मार्ग
8. INA
9. चावड़ी बाजार
10. रामकृष्ण आश्रम मार्ग
11. नई दिल्ली

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AAP और AISA ECI के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे

ये रोक तब लगाई गई हैं जब ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) और दूसरे एक्टिविस्ट्स ने इलेक्शन कमीशन के कामकाज और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 2 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने का प्लान बनाया है. AAP नेताओं, जिनमें आतिशी, संजय सिंह और मनीष सिसोदिया शामिल हैं, ने भी लोगों से इलेक्शन कमीशन के कामकाज और वोटर रोल के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) पर चिंताओं का हवाला देते हुए ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करने के लिए जंतर-मंतर पर इकट्ठा होने की अपील की है. दिल्ली पुलिस ने कहा है कि जंतर-मंतर पर किसी भी ऑर्गनाइज़ेशन को प्रोटेस्ट के लिए कोई परमिशन नहीं दी गई है, जबकि लुटियंस दिल्ली में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, HT ने पहले रिपोर्ट किया था.

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कम्यूटर्स के लिए दूसरे मेट्रो रूट

जंतर मंतर एरिया तक पहुंचने के लिए, कम्यूटर्स पास के स्टेशनों पर विचार कर सकते हैं जो क्लोजर लिस्ट में नहीं हैं, जैसे:

बाराखंभा रोड (ब्लू लाइन) – एक काफ़ी पास का ऑप्शन, इसके बाद रोड ट्रांसपोर्ट/पैदल.
शिवाजी स्टेडियम (एयरपोर्ट एक्सप्रेस) – सेंट्रल दिल्ली का एक और ऑप्शन, इसके बाद रोड ट्रांसपोर्ट.
चांदनी चौक (येलो लाइन) – दूर है, लेकिन अनाउंस्ड क्लोजर लिस्ट से बाहर है.
कश्मीरी गेट – लिस्टेड क्लोजर के बाहर एक और बड़ा इंटरचेंज.

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Tags: Delhi Metrohome-hero-pos-1jantar mantar protest
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