Jantar Mantar Protest: दिल्ली से सटे सारे बॉर्डर सील, घर से निकलने से पहले जान लें कहां-कहां होगी दिक्कत

Jantar Mantar Protest: चुनाव आयोग के आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (Cockroach Janta Party) के शनिवार (10 अक्टूबर, 2026) को जंतर मंतर पर प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने कई लेयर की सुरक्षा की है. दिल्ली पुलिस की कोशिश है कि प्रदर्शनकारियों को दिल्ली में प्रवेश ही नहीं करने दिया जाए. इसके लिए दिल्ली से सटे चिल्ला और सिंघु बॉर्डर पर दो-लेयर वाली बैरिकेडिंग अभी से कर दी गई है. भारतीय किसान यूनियन (BKU) के CJP के विरोध प्रदर्शन को समर्थन देने के बाद दिल्ली ने बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ाई है. नाम ना बताने की शर्त पर अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा बढ़ाने का मकसद कानून-व्यवस्था बनाए रखना और सेंट्रल दिल्ली में बिना इजाज़त लोगों को इकट्ठा होने से रोकना है.

अधिकारियों ने शुक्रवार (09 अक्टूबर, 2026) को बताया कि दिल्ली पुलिस ने राजधानी के बॉर्डर पॉइंट्स पर दो-लेयर वाली बैरिकेडिंग सिस्टम लगाया है. इसमें कई लेयर्स में आम बैरिकेड्स और जर्सी बैरियर्स का इस्तेमाल किया गया है. सुरक्षा एजेंसियां ​​शनिवार को ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) के विरोध प्रदर्शन के आह्वान से पहले प्रदर्शनकारियों को शहर में घुसने से रोकने के लिए उपाय बढ़ा रही हैं.

चिल्ला, गाजीपुर, अप्सरा और सिंघु बॉर्डर बढ़ी सुरक्षा

चिल्ला, गाजीपुर, अप्सरा और सिंघु बॉर्डर पर सुरक्षा इसलिए बढ़ाई गई है, क्योंकि भारतीय किसान यूनियन (BKU) ने उस विरोध प्रदर्शन को अपना समर्थन दिया है, जो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग के लिए आयोजित किया जा रहा है. यह मांग वोटर लिस्ट के ‘स्पेशल इंटेंसिव रिविजन’ (SIR) में कथित गड़बड़ियों को लेकर की जा रही है.

नाम न बताने की शर्त पर एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने कहा कि बॉर्डर पर पैरामिलिट्री फोर्स और लोकल पुलिस पहले ही तैनात कर दी गई है, जबकि उत्तर प्रदेश पुलिस ने भी प्रदर्शनकारियों को राजधानी में घुसने से रोकने के लिए बॉर्डर के अपनी तरफ अहम जंक्शनों पर जवानों को तैनात किया है. अधिकारी ने कहा कि बैरिकेड्स को लेयर्स में लगाया गया है. पहले आम पुलिस बैरिकेड्स और उसके बाद जर्सी बैरियर्स, ताकि यह पक्का किया जा सके कि अगर कोई ग्रुप जबरदस्ती दिल्ली में घुसने की कोशिश करे, तो उसे रोका जा सके.

अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा बढ़ाने का मकसद कानून-व्यवस्था बनाए रखना और सेंट्रल दिल्ली में बिना इजाज़त लोगों को इकट्ठा होने से रोकना है. अधिकारी ने कहा कि हमारा ध्यान इस बात पर है कि कोई भी ग्रुप शहर में इस तरह से न आ पाए जिससे कानून-व्यवस्था बिगड़े.

बसों की भी हो रही चेकिंग

पुलिस ने विरोध प्रदर्शन से पहले किसी भी संगठित लामबंदी (मोबिलाइज़ेशन) पर नज़र रखने के लिए ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों और रहने की जगहों की निगरानी भी बढ़ा दी है। अधिकारियों ने बताया कि टीमों को बस बुकिंग और डेस्टिनेशन पर नज़र रखने के लिए कहा गया है, खासकर उन बसों पर जिनमें नई दिल्ली की ओर जाने वाले ग्रुप हों.

अधिकारियों ने बताया कि पुलिसकर्मी होटल, गेस्ट हाउस, हॉस्टल और पेइंग गेस्ट (PG) आवासों का भी दौरा कर रहे हैं, ताकि वहां रहने वालों की जानकारी की पुष्टि की जा सके और उनसे पूछताछ की जा सके जिनके यात्रा प्लान या ग्रुप बुकिंग की जांच ज़रूरी है. जांच में गेस्ट रजिस्टर देखना, पहचान के दस्तावेज़ों की पुष्टि करना और आने वालों से उनके ठहरने का मकसद और समय पूछना शामिल है.

रेलवे स्टेशनों और एयरपोर्ट पर भी रखी जा रही नज़र

एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि पुलिस दूसरे शहरों से आने वाले ग्रुप्स के लिए रेलवे स्टेशनों और एयरपोर्ट पर भी नज़र रख रही है. अधिकारियों ने कहा कि स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच समेत खास यूनिट्स को विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की उम्मीद वाले ग्रुप्स के मुख्य आयोजकों और सदस्यों पर नज़र रखने का काम सौंपा गया है.

सुरक्षा के ये उपाय उन रिपोर्टों के बाद किए गए हैं जिनमें कहा गया है कि दिल्ली की ओर जा रहे प्रदर्शनकारियों से दूसरे राज्यों में पूछताछ की गई या उन्हें हिरासत में लिया गया। रेलवे पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि मध्य प्रदेश में, रेलवे पुलिस ने गोवा एक्सप्रेस से दिल्ली जा रहे 21 लोगों को हिरासत में लिया, क्योंकि उन्हें जानकारी मिली थी कि युवाओं का एक ग्रुप कानून-व्यवस्था बिगाड़ सकता है.