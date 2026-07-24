Jantar Mantar Protest: तनाव को देखते हुए रद्द हुईं दिल्ली पुलिस की छुट्टियां

Delhi Jantar Mantar Protest: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे समेत कई अन्य मांगों को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की अगुवाई में छात्र-छात्राओं का धरना-प्रदर्शन दिल्ली के जंतर मंतर पर जारी है. वहीं, CJP के आंदोलन के बीच एक्शन में दिल्ली पुलिस में अगले आदेश तक सभी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं. नीट परीक्षा लीक के विरोध में दिल्ली के जंतर-मंतर पर बैठी कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को देखते हुए यह फैसला लिया गया है. नीट परीक्षा लीक को लेकर दिल्ली में एक महीने से भी अधिक समय से CJP की अगुवाई में छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है. सप्ताह की शुरुआत यानी सोमवार (20 जुलाई, 2026) से यह आंदोनल कई बार हिंसा का भी शिकार हुआ. इस दौरान आंदोलन के दौरान सोमवार को छात्रों और पुलिस के बीच झड़प की वारदातें सामने आईं.

वहीं, पुलिस को आंदोलन में कई शरारती तत्वों के शामिल होने की भी आशंका है. इसके लिए उसने कमर कसना शुरू कर दिया है. यही वजह है कि जंतर मंतर समेत अन्य संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा-व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिल्ली पुलिस ने अपने सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं. बताया गया है कि नए आदेश के मुताबिक, पुलिसकर्मियों को सिर्फ इमरजेंसी हालात में ही छुट्टी मिल सकेगी.

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