Jantar Mantar 2.0: क्या अभिजीत दिपके होंगे गिरफ्तार, खुद दिया संकेत; जंतर मंतर पहुंचने से पहले जानें और क्या-क्या कहा

Jantar Mantar 2.0: SIR के दौरान कथित गड़बड़ी को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी और कुछ छात्र संगठन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग पर अड़े हैं. इसको लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन भी प्रस्तावित है. इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के फाउंडर अभिजीत दिपके ने संकेत दिया है कि उनको हिरासत में लिया जा सकता है या फिर गिरफ्तार भी किया जा सकता है.

मुझे हैरानी होती है कि इस देश के प्रधानमंत्री देश के युवाओं और लोगों से इतना क्यों डरते हैं। सभी रेलवे सेवा बंद करने की क्या जरूरत थी? मेट्रो रोकने की क्या जरूरत थी? उन्होंने इंटरनेट बंद कर दिया और सड़कें ब्लॉक कर दीं। जम्मू-कश्मीर से सेना लाकर, उसे दिल्ली में तैनात किया। उन्होंने नक्सल-प्रभावित इलाकों से CRPF फोर्स बुलाई और उन्हें दिल्ली में तैनात किया। क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह अपने ही देश के लोगों के साथ जंग छेड़ना चाहते हैं? क्या ज्ञानेश कुमार उनके लिए इतने खास हैं कि वे अपने ही नागरिकों पर पुलिस और सेना की ताकत का इस्तेमाल करेंगे?…”

पीएम मोदी डरे

उन्होंने आगे कहा कि PM मोदी डरे हुए हैं. उन्हें डर है कि इसके बाद देश के लोग उन्हें वोट नहीं देंगे.इसीलिए, सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए वे लोगों को ट्रेनों से उठा रहे हैं. सोसायटी में घोषणा करके लोगों को विरोध प्रदर्शन में शामिल न होने की चेतावनी दी जा रही है. दिल्ली पुलिस घरों में जाकर लोगों से विरोध प्रदर्शन में हिस्सा न लेने को कह रही है लेकिन हम क्यों न करें? विरोध करना हमारा मौलिक अधिकार है. आर्टिकल 19 हमें लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने का मौलिक अधिकार देता है और हम ठीक यही करने वाले हैं.

गिरफ्तार कर ले सरकार, नहीं पड़ता फर्क

जब उनसे पूछा गया कि क्या दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने पर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, तो उन्होंने कहा कि अगर वे मुझे हिरासत में लेना या गिरफ्तार करना चाहते हैं, तो कर लें. मैं इसके लिए तैयार हूं. वे मुझे गिरफ्तार या हिरासत में ले लें. मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. UAPA लगाएं, NSA लगाएं; जो चाहें करें, लेकिन हम आज़ाद और निष्पक्ष चुनाव और इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ते रहेंगे.

40,000 पुलिस जवान तैनात

यहां पर बता दें कि दिल्ली पुलिस की ओर से प्रदर्शन के दौरान संभावित गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए मेट्रो स्टेशनों, सड़कों और मोबाइल इंटरनेट पर पाबंदियां लगाई गई हैं. सूत्रों के मुताबिक, प्रदर्शनकारियों को वहां जुटने से रोकने के लिए दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) के 40,000 से ज़्यादा जवानों को तैनात किया गया है.