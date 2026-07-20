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मारो सर, मारो… जंतर-मंतर से संसद मार्च के बीच बवाल, युवक पर लाठीचार्ज का वीडियो वायरल; पुलिस की कार्रवाई कैमरे में कैद

Parliament March Viral Video: जंतर-मंतर से संसद की ओर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के मार्च में सोमवार को प्रदर्शनकारियों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा. इसमें संसद की ओर मार्च कर रही भीड़ को तितर-बितर करने के लिए सुरक्षा बलों द्वारा हल्का लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल शामिल था.

By: Shristi S | Published: July 20, 2026 6:34:35 PM IST

जंतर-मंतर से संसद मार्च के बीच बवाल, युवक पर लाठीचार्ज का वीडियो वायरल
जंतर-मंतर से संसद मार्च के बीच बवाल, युवक पर लाठीचार्ज का वीडियो वायरल


Parliament March Protesters Police Clash: जंतर-मंतर से संसद की ओर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के मार्च में सोमवार को प्रदर्शनकारियों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा. इसमें संसद की ओर मार्च कर रही भीड़ को तितर-बितर करने के लिए सुरक्षा बलों द्वारा हल्का लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल शामिल था.

ऐसे ही एक वीडियो में एक व्यक्ति कई सुरक्षा बल के जवानों के बीच खड़ा है और उनसे कह रहा है कि अगर वे यही चाहते हैं तो उसे डंडों से मारें. सुरक्षाकर्मी डंडों से लैस हैं और हेलमेट और दंगा गियर पहने हुए हैं, जबकि टी-शर्ट और पतलून पहने हुए व्यक्ति के पास अपने फोन को छोड़कर खाली हाथ है.

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वायरल वीडियो में आदमी क्या बोल रहा है?

वीडियो में, आदमी अपना आपा खो देता है और सुरक्षाकर्मियों से कहता हुआ दिखाई देता है कि मारो सर, मारो सर (मुझे मारो, सर). वह तब भी स्थिर खड़ा रहता है जब कर्मी उसे डंडों से पीटते रहते हैं और फिर रुक जाते हैं, इससे पहले कि वह व्यक्ति आक्रामक चिल्लाने लगता है और अन्य कर्मी उसे हटाने के लिए भीड़ता करते हैं.

नेता धीरज गुर्जर ने क्या कहा?

ANI के लोगो वाले वायरल वीडियो को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय नेता धीरज गुर्जर सहित कई लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किया था. जब भी युवा अपने अधिकारों, रोज़गार और देश के संविधान की रक्षा के लिए सड़कों पर उतरते हैं, तो शासन दमन और भय का सहारा लेता है. सरकार कब तक लाठियों, बैरिकेड्स और पुलिस गार्ड के पीछे छिपती रहेगी?

CJP द्वारा विरोध की घोषणा तब की गई जब सोमवार को संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ. नई दिल्ली का पूरा इलाका प्रदर्शनकारियों से भरा हुआ था, जो मार्च का हिस्सा बनने के लिए राष्ट्रीय राजधानी पहुंचे.

सोनम वांगचुक ने खत्म किया अनशन

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रतिनिधियों और केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा के बीच बातचीत के बाद, सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है. वांगचुक 28 जून से दिल्ली के जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल पर थे. उनके साथ AISA के तीन सदस्य और अन्य लोग भी थे. CJP नेताओं ने कहा कि सरकार द्वारा बातचीत शुरू करने के बाद यह फैसला लिया गया.

Tags: CJPdelhiJantar Mantar protests
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