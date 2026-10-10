Jantar Mantar Gen Z Protest: 254 ट्रेनें रद्द, 45 मेट्रो स्टेशन और इंटरनेट बंद; घर से निकलने से पहले जान लें दिल्ली में क्या-क्या रहेगा प्रभावित

Jantar Mantar Gen Z Protest: विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में कथित तौर पर गड़बड़ी की बात सामने आने पर नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) द्वारा बुलाए गए विरोध प्रदर्शन से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच प्रदर्शन स्थल की ओर जाने वाली सड़कें बंद हैं और बैरिकेड्स लगाए गए हैं. इसके साथ ही भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) के दफ्तर की सुरक्षा बढ़ाई गई. इतना ही नहीं एहतियातन 254 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, जबकि मेट्रो सेवा पर असर भी पड़ा है, क्योंकि 45 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं. नई दिल्ली एरिया में इंटरनेट बंद हैं. कुल मिलाकर दिल्ली पुलिस ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने और संभावित सुरक्षा खतरों को रोकने के लिए ‘संवेदनशील इलाकों’ में BNSS की धारा 163 के तहत पाबंदियां लगाई हैं.

क्यों हो रहा प्रदर्शन

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और छात्र समूहों द्वारा आयोजित यह विरोध प्रदर्शन मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (SIR) में कथित अनियमितताओं को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग के समर्थन में हैं. वहीं, INDIA गठबंधन भी चुनाव आयोग के खिलाफ अलग से विरोध प्रदर्शन कर रहा है और उस पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने में विफल रहने का आरोप लगा रहा है.

कई बाजार भी रहेंगे बंद

शनिवार (10 अक्टूबर, 2026) को जंतर-मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शनों से पहले दिल्ली में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है. मोबाइल इंटरनेट, मेट्रो सेवा, ट्रेन सेवाओं और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर पाबंदियों से राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में रोजमर्रा की जिंदगी पर असर पड़ने की आशंका है.

विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं : दिल्ली पुलिस

अधिकारियों ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की है, अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी तैनात किए हैं और कई संवेदनशील स्थानों तक पहुंच सीमित कर दी है. दरअसल, दिल्ली पुलिस ने शनिवार के प्रदर्शन की इजाज़त देने से मना कर दिया है. इसकी वजह एप्लीकेशन का देर से जमा होना और पहले हुए प्रदर्शन के दौरान नियमों का कथित उल्लंघन बताया गया है.

ECI ऑफिस की सुरक्षा बढ़ाई गई

संसद मार्ग-अशोक रोड गोलचक्कर के पास एक बस खड़ी करके भारत निर्वाचन आयोग (ECI) मुख्यालय की ओर जाने वाले अशोक रोड के रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है. ECI मुख्यालय के बाहर बैरिकेड्स लगाए गए हैं और बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं.

मोबाइल इंटरनेट 24 घंटे के लिए बंद रहेगा

केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने नई दिल्ली में जनपथ-कर्तव्य पथ इलाके के आस-पास चार किलोमीटर के दायरे में मोबाइल इंटरनेट सर्विस को 24 घंटे के लिए बंद करने की मंज़ूरी दे दी है. यह शटडाउन शुक्रवार रात 10 बजे शुरू हुआ है और शनिवार रात 10 बजे तक जारी रहेगा. अधिकारियों ने टेलीकम्युनिकेशंस (सेवाओं का अस्थायी निलंबन) नियम, 2024 के तहत सार्वजनिक सुरक्षा के आधार पर यह आदेश जारी किया है. यह आदेश खास तौर पर नोटिफाइड ज़ोन में मोबाइल इंटरनेट सर्विस से जुड़ा है.

45 मेट्रो स्टेशन बंद

शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने 57 मेट्रो स्टेशन बंद करने के अपने पहले के फैसले में बदलाव किया. कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वे प्रस्तावित प्रदर्शन से पहले मेट्रो और रेलवे सर्विस पर लगी पूरी तरह से रोक हटा लें. कोर्ट ने कहा कि सुरक्षा इंतज़ामों की वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरह बंद नहीं होना चाहिए और न ही आम यात्रियों को बड़े पैमाने पर परेशानी होनी चाहिए. नई एडवाइज़री के तहत, लिस्ट में शामिल 45 मेट्रो स्टेशनों के एंट्री और एग्ज़िट गेट 9 अक्टूबर की रात 9 बजे से 10 अक्टूबर की शाम 6 बजे तक बंद रहेंगे. आगे और पाबंदियां लगाने का फ़ैसला करने से पहले सुरक्षा एजेंसियां ​​हालात का जायज़ा लेंगी.

ट्रैफिक भी होगा प्रभावित

दिल्ली ट्रैफ़िक पुलिस ने CJP के विरोध प्रदर्शन से पहले शनिवार को राजधानी में ट्रैफ़िक में रुकावट की चेतावनी दी है। हालात के आधार पर सुबह 6 बजे से डायवर्ज़न शुरू हो गए हैं, जिससे धौला कुआं, मंडी हाउस, कनॉट प्लेस, जंतर-मंतर रोड जैसे इलाके प्रभावित हो सकते हैं.