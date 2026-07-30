जंतर-मंतर बंद है? CJP के विरोध-प्रदर्शन के बाद वेल्डिंग की गईं बैरिकेड्स, पुलिस ने बताया सच

Jantar Mantar Closed: सोशल मीडिया पर एक खबर तेजी से फैलने लगी कि दिल्ली का जंतर-मंतर अब विरोध प्रदर्शन के लिए बंद कर दिया गया है. प्रदर्शन वाली जगह पर बैरिकेड्स लगाए जाने के कुछ वीडियो भी सामने आए, जिसके बाद लोगों के बीच यह चर्चा शुरू हो गई कि क्या अब यहां धरना-प्रदर्शन नहीं किया जा सकेगा. हालांकि इस तरह की अफवाहों का बाजार ज्यादा देर तक गर्म नहीं रह सका. इन खबरों के बीच दिल्ली पुलिस ने अब पूरा मामला साफ कर दिया है. पुलिस ने कहा है कि जंतर-मंतर को बंद या सील नहीं किया गया है और यह जगह अभी भी शांतिपूर्ण और तय नियमों के तहत होने वाले प्रदर्शनों के लिए खुली है.

जंतर-मंतर बंद नहीं हुआ

दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट के जरिए जंतर-मंतर को लेकर चल रही खबरों को गलत बताया. पुलिस ने कहा कि सोशल मीडिया पर जंतर-मंतर को प्रदर्शन के लिए बंद या सील किए जाने की अफवाह फैलाई जा रही है लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है. पुलिस के मुताबिक, जंतर-मंतर अभी भी शांतिपूर्ण और अधिकृत विरोध प्रदर्शनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. यानी प्रदर्शन करने वालों के लिए यह जगह बंद नहीं की गई है.

1,000 लोग कर सकते हैं प्रदर्शन

दिल्ली पुलिस ने यह भी बताया कि जंतर-मंतर पर एक समय में अधिकतम 1,000 लोगों को प्रदर्शन की अनुमति दी जा सकती है. यह अनुमति सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और दिल्ली पुलिस की तय स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) के आधार पर दी जाती है. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के वहां जाकर प्रदर्शन शुरू कर सकता है. इसके लिए पहले तय प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है.

Rumors are circulating on social media alleging that Jantar Mantar has been locked or closed for protests. These claims are entirely false, misleading, and devoid of facts. It is officially clarified that Jantar Mantar remains an active and authorized site for peaceful and… — Delhi Police (@DelhiPolice) July 30, 2026

पहले देना होगा आवेदन

पुलिस ने बताया कि प्रदर्शन करने वाले आयोजकों या लोगों को इसके लिए औपचारिक आवेदन देना होता है. आवेदन मिलने के बाद सक्षम अधिकारी मामले पर विचार करते हैं. तय नियमों और शर्तों का पालन करने पर प्रदर्शन की अनुमति दी जाती है. यानी जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति अभी भी नियमों के मुताबिक मिल सकती है. सिर्फ बैरिकेड्स या सुरक्षा व्यवस्था देखकर यह मान लेना सही नहीं है कि प्रदर्शन स्थल को बंद कर दिया गया है.

सोशल मीडिया की खबरों पर पुलिस की अपील

दिल्ली पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर मिलने वाली बिना पुष्टि की खबरों पर तुरंत भरोसा न करें. पुलिस ने कहा कि ऐसी जानकारी को आगे शेयर करने से पहले उसकी सच्चाई जरूर जांचनी चाहिए. पुलिस ने लोगों से सही और भरोसेमंद जानकारी के लिए आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करने को कहा है.

क्यों फैली जंतर-मंतर बंद होने की अफवाह?

दरअसल, सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो सामने आए थे, जिनमें जंतर-मंतर के प्रदर्शन स्थल पर बैरिकेड्स को बंद किया हुआ दिखाई दे रहा था. इन वीडियो के आधार पर यह दावा किया जाने लगा कि अब जंतर-मंतर पर किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी. इसके बाद यह मामला चर्चा में आ गया और कई लोगों ने इसे जंतर-मंतर के बंद होने से जोड़ दिया. हालांकि, दिल्ली पुलिस ने इन दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया है.