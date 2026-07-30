Home > दिल्ली > जंतर-मंतर बंद है? CJP के विरोध-प्रदर्शन के बाद वेल्डिंग की गईं बैरिकेड्स, पुलिस ने बताया सच

जंतर-मंतर बंद है? CJP के विरोध-प्रदर्शन के बाद वेल्डिंग की गईं बैरिकेड्स, पुलिस ने बताया सच

सोशल मीडिया पर तेजी से एक खबर फैल रही थी, जिसमें कहा जा रहा था कि जंतर मंतर को बंद कर दिया गया है. हालांकि अब पुलिस ने इन अफवाहों पर रोक लगाते हुए एक पोस्ट के जरिए सच्चाई बताई है.

By: Deepika Pandey | Published: July 30, 2026 5:45:48 PM IST

जंतर-मंतर बंद है
जंतर-मंतर बंद है


Jantar Mantar Closed: सोशल मीडिया पर एक खबर तेजी से फैलने लगी कि दिल्ली का जंतर-मंतर अब विरोध प्रदर्शन के लिए बंद कर दिया गया है. प्रदर्शन वाली जगह पर बैरिकेड्स लगाए जाने के कुछ वीडियो भी सामने आए, जिसके बाद लोगों के बीच यह चर्चा शुरू हो गई कि क्या अब यहां धरना-प्रदर्शन नहीं किया जा सकेगा. हालांकि इस तरह की अफवाहों का बाजार ज्यादा देर तक गर्म नहीं रह सका. इन खबरों के बीच दिल्ली पुलिस ने अब पूरा मामला साफ कर दिया है. पुलिस ने कहा है कि जंतर-मंतर को बंद या सील नहीं किया गया है और यह जगह अभी भी शांतिपूर्ण और तय नियमों के तहत होने वाले प्रदर्शनों के लिए खुली है.

जंतर-मंतर बंद नहीं हुआ

दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट के जरिए जंतर-मंतर को लेकर चल रही खबरों को गलत बताया. पुलिस ने कहा कि सोशल मीडिया पर जंतर-मंतर को प्रदर्शन के लिए बंद या सील किए जाने की अफवाह फैलाई जा रही है लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है. पुलिस के मुताबिक, जंतर-मंतर अभी भी शांतिपूर्ण और अधिकृत विरोध प्रदर्शनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. यानी प्रदर्शन करने वालों के लिए यह जगह बंद नहीं की गई है.

You Might Be Interested In

1,000 लोग कर सकते हैं प्रदर्शन

दिल्ली पुलिस ने यह भी बताया कि जंतर-मंतर पर एक समय में अधिकतम 1,000 लोगों को प्रदर्शन की अनुमति दी जा सकती है. यह अनुमति सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और दिल्ली पुलिस की तय स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) के आधार पर दी जाती है. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के वहां जाकर प्रदर्शन शुरू कर सकता है. इसके लिए पहले तय प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है.

पहले देना होगा आवेदन

पुलिस ने बताया कि प्रदर्शन करने वाले आयोजकों या लोगों को इसके लिए औपचारिक आवेदन देना होता है. आवेदन मिलने के बाद सक्षम अधिकारी मामले पर विचार करते हैं. तय नियमों और शर्तों का पालन करने पर प्रदर्शन की अनुमति दी जाती है. यानी जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति अभी भी नियमों के मुताबिक मिल सकती है. सिर्फ बैरिकेड्स या सुरक्षा व्यवस्था देखकर यह मान लेना सही नहीं है कि प्रदर्शन स्थल को बंद कर दिया गया है.

सोशल मीडिया की खबरों पर पुलिस की अपील

दिल्ली पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर मिलने वाली बिना पुष्टि की खबरों पर तुरंत भरोसा न करें. पुलिस ने कहा कि ऐसी जानकारी को आगे शेयर करने से पहले उसकी सच्चाई जरूर जांचनी चाहिए. पुलिस ने लोगों से सही और भरोसेमंद जानकारी के लिए आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करने को कहा है.

क्यों फैली जंतर-मंतर बंद होने की अफवाह?

दरअसल, सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो सामने आए थे, जिनमें जंतर-मंतर के प्रदर्शन स्थल पर बैरिकेड्स को बंद किया हुआ दिखाई दे रहा था. इन वीडियो के आधार पर यह दावा किया जाने लगा कि अब जंतर-मंतर पर किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी. इसके बाद यह मामला चर्चा में आ गया और कई लोगों ने इसे जंतर-मंतर के बंद होने से जोड़ दिया. हालांकि, दिल्ली पुलिस ने इन दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया है.

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

ICC रैंकिंग में भारतीय बल्लेबाजों का जलवा, टॉप-10 में 7...

July 30, 2026

तलाक के सालों बाद राजा चौधरी ने बताया क्यों कस्टडी...

July 29, 2026

5 एक्टर्स, जिन्होंने पर्दे पर निभाया गुरु का किरदार

July 29, 2026

2026 में किस IPL फ्रेंचाइजी की ब्रांड वैल्यू सबसे ज्यादा?...

July 29, 2026

मानसून में कौन से फल खाने अच्छे होते हैं?

July 29, 2026

संजय दत्त की बेस्ट 6 फिल्में

July 29, 2026
जंतर-मंतर बंद है? CJP के विरोध-प्रदर्शन के बाद वेल्डिंग की गईं बैरिकेड्स, पुलिस ने बताया सच

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

जंतर-मंतर बंद है? CJP के विरोध-प्रदर्शन के बाद वेल्डिंग की गईं बैरिकेड्स, पुलिस ने बताया सच
जंतर-मंतर बंद है? CJP के विरोध-प्रदर्शन के बाद वेल्डिंग की गईं बैरिकेड्स, पुलिस ने बताया सच
जंतर-मंतर बंद है? CJP के विरोध-प्रदर्शन के बाद वेल्डिंग की गईं बैरिकेड्स, पुलिस ने बताया सच
जंतर-मंतर बंद है? CJP के विरोध-प्रदर्शन के बाद वेल्डिंग की गईं बैरिकेड्स, पुलिस ने बताया सच