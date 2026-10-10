Jantar Mantar 2.0: दिल्ली में प्रदर्शन, हिरासत और मेट्रो बंदी पर कल सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई, क्या अधिकारियों पर गिरेगी गाज?

Delhi Protest Supreme Court Hearing: दिल्ली में विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए प्रशासन द्वारा उठाए गए कदमों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट कल यानी 11 अक्टूबर 2026 को सुनवाई करेगा. जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी. याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद मेट्रो स्टेशन और रोड ट्रांसपोर्ट बाधित किए गए. सुनवाई के दौरान कुछ वकीलों को हिरासत में लेने का मुद्दा भी उठाया जा सकता है.

शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई याचिका

शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई जिसमें CPI(M) के विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर 10 अक्टूबर को दिल्ली मेट्रो और भारतीय रेलवे ट्रेन सेवाओं को पूरी तरह से बंद न करने के कोर्ट के आदेश के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है. इसमें अधिकारियों के खिलाफ अवमानना ​​की कार्रवाई शुरू करने का भी अनुरोध किया गया है.

विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए उठाए गए कदमों पर कल सुनवाई

एडवोकेट शैलेंद्र मणि त्रिपाठी द्वारा दायर याचिका में केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार और दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन डी. तारा को प्रतिवादी बनाया गया है. एडवोकेट चांद कुरैशी की फाइल की गई पिटीशन में कहा गया है, नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स का यह खुला उल्लंघन और इस कोर्ट के ऑर्डर की पूरी तरह से अनदेखी दिल्ली मेट्रो, दिल्ली पुलिस और सेंट्रल गवर्नमेंट की जानबूझकर की गई कोशिश है. इससे सख्ती से निपटा जाना चाहिए.

पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट के 9 अक्टूबर के ऑर्डर का हवाला दिया गया है, जो विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए 57 दिल्ली मेट्रो स्टेशनों को बंद करने और दिल्ली जाने वाली ट्रेनों को कैंसिल करने को चुनौती देने वाली एक और पिटीशन की सुनवाई के दौरान जारी किया गया था. पिटीशन में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के 9 अक्टूबर के ऑर्डर के बावजूद, अथॉरिटीज ने दिल्ली में मेट्रो स्टेशन बंद रखे हैं. इसमें कहा गया है कि इन पाबंदियों से नॉर्मल लाइफ में रुकावट आई है और लोगों को परेशानी हुई है.

ट्रेनों और मेट्रो स्टेशनों के बंद होने पर उठाए गए सवाल

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और कुछ स्टूडेंट ऑर्गनाइज़ेशन्स ने इलेक्शन कमीशन के कामकाज में कथित गड़बड़ियों को लेकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है. शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए, चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि विरोध प्रदर्शनों के कारण 10 अक्टूबर को दिल्ली में मेट्रो और ट्रेन सर्विस पूरी तरह से बंद न की जाए.

बेंच ने कहा कि सब कुछ रोका नहीं जा सकता. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून लागू करने वाली एजेंसियों को बेकाबू आवाजाही को रोकने के लिए कदम उठाने का अधिकार है, लेकिन नागरिकों को बेवजह परेशान नहीं किया जाना चाहिए.

7,000 से ज़्यादा लोग हिरासत में लिए गए

दूसरी ओर, शनिवार को SIR के खिलाफ देश भर में हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान 7,000 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया. न्यूज़ एजेंसी PTI के मुताबिक, अब इन लोगों के खिलाफ पुलिस अधिकारियों पर हमला करने के लिए FIR दर्ज की जा सकती है.

इससे पहले, जुलाई के विरोध प्रदर्शनों में शामिल कई लोग, डिजिटल पोस्टर, राजनीतिक कलाकृतियों और सुरक्षा उपायों के साथ, कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नए आंदोलन में शामिल लोगों का समर्थन करने के लिए शनिवार को दिल्ली पहुंचे. उन्हें उम्मीद थी कि वे भारी सुरक्षा और बड़े पैमाने पर हिरासत में लिए जाने के बीच विरोध प्रदर्शनों में शामिल हो पाएंगे.