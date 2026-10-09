Janatar Mantar Protest: दिल्ली पुलिस के ‘प्रदर्शन की अनुमति नहीं’ के जवाब पर अभिजीत दिपके बोले- जरूरत ही नहीं है

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर पर शनिवार (10 अक्टूबर, 2026) को होने वाले कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के विरोध-प्रदर्शन को मंज़ूरी देने से इन्कार कर दिया है. शुक्रवार को एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) और कुछ छात्र संगठनों द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के ख़िलाफ़ 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर बुलाए गए विरोध प्रदर्शन की मंज़ूरी देने से इन्कार कर दिया है. दिल्ली पुलिस ने मंज़ूरी न देने की वजह के तौर पर आवेदन देर से जमा करने और पिछले प्रदर्शन के दौरान नियमों के उल्लंघन का हवाला दिया गया है. दिल्ली में सीजेपी के नियोजित विरोध पर अभिजीत दिपके का कहना है कि जंतर मंतर विरोध प्रदर्शन के लिए एक निर्दिष्ट स्थल है. ऐसे में पुलिस की अनुमति की आवश्यकता नहीं है.

धारा 163 लागू होने का दिया हवाला

वहीं, नई दिल्ली की जॉइंट कमिश्नर ऑफ़ पुलिस नूपुर प्रसाद का कहना है कि पुलिस को विरोध प्रदर्शन की मंज़ूरी के लिए आवेदन 7 अक्टूबर को मिला यानी प्रदर्शन से सिर्फ़ तीन दिन पहले. हालांकि, नियमों के मुताबिक, ऐसे आवेदन कम से कम 10 दिन पहले जमा किए जाने चाहिए. उन्होंने बताया कि नई दिल्ली ज़िले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 (निषेधाज्ञा) लागू कर दी गई है, जो अधिकारियों को संभावित गड़बड़ी को रोकने के लिए आदेश जारी करने का अधिकार देती है.

जॉइंट कमिश्नर ऑफ़ पुलिस नूपुर प्रसाद ने कहा कि अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली ज़िले में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के सह-संयोजक सौरव दास की ओर से एक आवेदन मिला. आवेदन के अनुसार, मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) की जवाबदेही को लेकर 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन करने की सूचना दी गई थी. इस सूचना पर विचार करने पर पाया गया कि यह सूचना बहुत कम समय पहले मिली थी.

’10 दिन पहले आवेदन करना चाहिए था’

दिल्ली पुलिस ने अनुमति देने से मना करते हुए कहा कि आयोजन से 10 दिन पहले अनुमति मांगना जरूरी था. यह भी ध्यान देना ज़रूरी है कि CJP के पिछले व्यवहार को देखते हुए पहले दिए गए अंडरटेकिंग और कानूनी निर्देशों का पालन नहीं किया गया था. तय प्रक्रियाओं का पालन न करने, पिछले कानूनी निर्देशों को न मानने और सार्वजनिक सुरक्षा, कानून-व्यवस्था व ट्रैफ़िक रेगुलेशन की मौजूदा स्थिति को देखते हुए जंतर-मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जा रही है.

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