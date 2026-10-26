Jamia Millia Islamia University Student Union Elections: कब होंगे जामिया में चुनाव? जल्द होगा तारीखों का एलान

Jamia Millia Islamia University Student Union Elections: जामिया मिलिया इस्लामिया (JMI) ने सोमवार (26 अक्टूबर,2026) को 2 दशक बाद छात्र संघ चुनाव फिर से शुरू करने की घोषणा की. यूनिवर्सिटी ने कहा कि छात्र संघ के संविधान को 15 दिनों की बैठक में मंजूरी दी जाएगी. छात्र कई छात्र-छात्राओं को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, जिनमें जामिया मिलिया इस्लामिया स्टूडेंट्स यूनियन (JMISU) को बहाल करना भी शामिल है. बता दें कि यहां 2006 के बाद से कोई छात्र संघ का चुनाव नहीं हुआ. छात्रों के साथ लगभग 5 घंटे की बातचीत के बाद संस्थान ने कुछ छात्रों को निलंबित कर दिया और उन्हें ‘शो-कोज’ (कारण बताया) नोटिस वापस लेने की घोषणा की. साथ ही विश्वविद्यालय ने प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा कर्मचारियों की पहचान की जांच के लिए भी अनुमति दी.

जेएमआई के रसायनज्ञ प्रोफेसर महताब आलम रिजवी ने एक बयान में कहा कि जामिया मिलिया इस्लामिया छात्र संघ के चुनाव छात्र संघ के संविधान को मंजूरी देने की तारीख से 15 दिन बाद अर्थशास्त्री जाएंगे. छात्रों के इस्तीफे और जारी किए गए ‘शो-कॉज’ नोटिस को रद्द कर दिया गया है. प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा कर्मचारियों की जांच के लिए एक समिति की मांग की जाएगी.

विश्वविद्यालय ने छात्रों के खिलाफ यह भी कहा है कि यदि वे प्रशासन के दौरान किसी भी तरह की गलत धारणा का विरोध करते हैं तो वे सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगें. विश्वविद्यालय ने कहा कि प्रदर्शनकारी छात्र विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन के दौरान दिए गए किसी भी तरह के विचारधारा वाले बयानों के लिए सार्वजनिक रूप से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कार्रवाई या पोस्ट करेंगे.

यह विरोध-प्रदर्शन 12 अक्टूबर को शुरू हुआ, जब जामिया मिलिया इस्लामिया (जेएमआई) के तीन छात्रों ने छात्र संघ को बहाल करने की मांग को लेकर भूख हड़ताल शुरू कर दी. 21 अक्टूबर को विश्वविद्यालय ने छात्र संघ का संविधान तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया। हालाँकि, छात्र अपनी नैतिकता पर अड़े रहे और चुनाव की अधिसूचना जारी करने की मांग कर रहे हैं.

अभी खत्म नहीं हुई हड़ताल

इस मांग को लेकर चार छात्रों ने अनंत काल की हड़ताल भी शुरू कर दी. सोमवार सुबह 4 बजे तक छात्र और विश्वविद्यालय के अधिकारी (समुद्री उद्यम विशेषज्ञ भी शामिल थे) के बीच बातचीत चलती रही, जिसके बाद 2 छात्रों ने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी. दो अन्य छात्र एबिनिल बेसिल और रेहान खान अभी भी भूख हड़ताल पर हैं. छात्रों का कहना है कि उनकी कुछ मांगें अभी भी पूरी तरह से नहीं हुई हैं, इसलिए उन्होंने विरोध-प्रदर्शन को खत्म करने से इन्कार कर दिया.

ऑनलाइन कक्षाएं एक्टिव रहेंगीं

इन ऑफलाइन में ऑफ़लाइन कक्षाओं को निलंबित करना, कैंटीन और लाइब्रेरी को फिर से खोलना, छात्र संघ के संविधान को मंजूरी देना के लिए एक समय-सीमा तय करना और मुख्य प्रॉक्टर का छोड़ना शामिल है. इससे पहले विरोध-स्थल पर बढ़ते तनाव को देखते हुए यूनिवर्सिटी ने घोषणा की थी कि ऑल अलाइक्स की सोलर इलेक्ट्रिक इम्पैक्ट से ऑनलाइन मोड में कर दी गई. यूनिवर्सिटी ने छात्रों को यहां न आने की सलाह भी दी और कहा कि अगले ऑर्डर तक पहुंचें और लाइब्रेरी बंद कर दें.