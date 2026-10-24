Jamia Students Protest: JMI में अचानक बंद हुईं ऑफलाइन क्लास, सभी कोर्स ऑनलाइन; क्यों लिया गया बड़ा फैसला?

Jamia Millia Islamia Students Protests: जामिया मिल्लिया इस्लामिया (JMI) ने मौजूदा हालात और कैंपस में स्टूडेंट्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी पक्का करने की ज़रूरत का हवाला देते हुए, अपने सभी कोर्स की क्लास तुरंत ऑनलाइन मोड में कर दी हैं. रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से शनिवार यानी आज 24 अक्टूबर 2026 को जारी एक नोटिस में बताया गया यह फैसला अगले नोटिस तक लागू रहेगा.

यूनिवर्सिटी ने क्या कहा?

यूनिवर्सिटी ने कहा कि यह कदम स्टूडेंट्स की सुरक्षा के लिए एक एहतियाती कदम है, साथ ही यह भी पक्का किया गया है कि उनके एकेडमिक इंटरेस्ट में कोई रुकावट डाले बिना टीचिंग और लर्निंग जारी रहे. स्टूडेंट्स के लिए, इसका मतलब है कि जब तक यूनिवर्सिटी इस अरेंजमेंट में कोई बदलाव अनाउंस नहीं करती, तब तक उन्हें कैंपस आने के बजाय ऑनलाइन क्लास अटेंड करनी होंगी.

कैंपस क्लास रुकी

नोटिस के मुताबिक, मौजूदा हालात को देखते हुए स्टूडेंट्स की सुरक्षा के लिए यह फैसला लिया गया है. यूनिवर्सिटी ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि टीचिंग के तरीके में बदलाव के बावजूद एकेडमिक एक्टिविटी जारी रहनी चाहिए.

सभी डीन, डिपार्टमेंट हेड, डायरेक्टर, फैकल्टी मेंबर और स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लास शेड्यूल फॉलो करने और एकेडमिक एक्टिविटी में रेगुलर हिस्सा लेने का निर्देश दिया गया है. यह आदेश किसी खास डिपार्टमेंट या प्रोग्राम तक सीमित न होकर सभी कोर्स पर लागू होता है. हालांकि, नोटिस में फिजिकल क्लास फिर से शुरू करने की तारीख नहीं बताई गई है.

फैकल्टी से ऑनलाइन इंतज़ाम करने को कहा गया है

फैकल्टी मेंबर्स को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ज़रिए क्लास चलाने के लिए ज़रूरी इंतज़ाम करने के निर्देश दिए गए हैं. उनसे स्टूडेंट्स को उनकी पढ़ाई जारी रखने के लिए ज़रूरी एकेडमिक सपोर्ट और लर्निंग मटीरियल देने के लिए भी कहा गया है. यूनिवर्सिटी ने टीचिंग-लर्निंग प्रोसेस में कंटिन्यूटी बनाए रखने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया है, यह पक्का करते हुए कि एहतियाती कदम स्टूडेंट्स की एकेडमिक प्रोग्रेस पर बेवजह असर न डालें.

इसलिए स्टूडेंट्स को ऑनलाइन शेड्यूल और क्लास लिंक, लर्निंग रिसोर्स और पार्टिसिपेशन के बारे में अपने-अपने डिपार्टमेंट द्वारा जारी किए गए किसी भी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना चाहिए.

JMI के स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं?

JMI के स्टूडेंट्स पिछले कुछ हफ़्तों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं. वे अपनी स्टूडेंट्स यूनियन (JMISU) को फिर से शुरू करने की मांग कर रहे हैं. साथ ही, वे यूनिवर्सिटी के चीफ प्रॉक्टर को प्रोटेस्ट करने वालों पर सख्ती करने के लिए हटाने की भी मांग कर रहे हैं. जामिया की स्टूडेंट यूनियन मार्च 2006 में खत्म कर दी गई थी. यह प्रोटेस्ट 12 अक्टूबर को शुरू हुआ था, जब पांच स्टूडेंट्स—एबिन बेसिल, मोहम्मद जसीम खान, रेहान हैदर, रेहान पवार और फैजान अली खान ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की थी.

प्रोटेस्ट में कथित तौर पर ‘फ्री कश्मीर’ के नारे का दावा कितना सच?

पहले खबर आई थी कि प्रोटेस्ट में कथित तौर पर ‘फ्री कश्मीर’ के नारे लगाए गए थे, इस दावे को प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स और कांग्रेस लीडर इमरान मसूद ने मना कर दिया, जो शुक्रवार को प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स से मिलने कैंपस गए थे.

न्यूज़ एजेंसी ANI के मुताबिक मसूद ने कहा, वहां फ्री कश्मीर के लिए कोई नारा नहीं लगाया गया, एक भी नहीं. मैं सबके सामने खड़ा हुआ और ऐसे नारों की कड़ी निंदा की, और कहा कि कश्मीर भारत का एक अभिन्न हिस्सा है.

फिजिकल क्लास कब फिर से शुरू होंगी?

जामिया ने यह अनाउंस नहीं किया है कि क्लासरूम टीचिंग कब फिर से शुरू होगी. नोटिस में कहा गया है कि इंतज़ाम के बारे में आगे के इंस्ट्रक्शन और अपडेट यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल चैनलों के ज़रिए बताए जाएंगे. तब तक, स्टूडेंट्स और फैकल्टी मेंबर्स से उम्मीद की जाती है कि वे ऑनलाइन टीचिंग इंतज़ाम का पालन करेंगे.

यह ऑर्डर रजिस्ट्रार प्रोफेसर मोहम्मद महताब आलम रिजवी ने जारी किया है. यूनिवर्सिटी ने इस बदलाव को एक एहतियाती कदम बताया है, जो एकेडमिक एक्टिविटीज़ को ट्रैक पर रखते हुए स्टूडेंट सेफ्टी पर फोकस करता है.